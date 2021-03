Amadeus interrompe Negramaro e Fasma a Sanremo: problemi per Noemi

Problemi tecnici durante la terza serata di Sanremo 2021. Come i telespettatori avranno avuto modo di vedere Amadeus ha fatto irruzione sul palco del Teatro Ariston bloccando le esibizioni de I Negramaro ospiti e Fasma con Nesli in gara. Il gruppo musicale ha aperto la serata cover di Sanremo 2021 con l’omaggio a Lucio Dalla con una interpretazione della versione non censurata 4 marzo 1943. Oggi sarebbe stato il 78esimo compleanno del cantautore bolognese e ricorrono i cinquant’anni da quando si presentò al Festival della Canzone Italiana nel 1971. Al termine dell’esibizione, il conduttore è entrato, ma Giuliano Sangiorgi gli ha comunicato con un certo imbarazzo che “dalla regia mi dicono che dobbiamo restare”. Il presentatore, inconsapevole della comunicazione, ha lanciato una frecciatina: “Sono come i mariti, sono l’ultimo a sapere le cose”.

Nel duetto con Nesli, Fasma ha avuto un problema tecnico a Sanremo 2021. I due artisti hanno cantato sulla celebre canzone La Fine, di cui anche Tiziano Ferro ne ha fatto una cover. Il brano è un racconto autobiografico di tutti i sacrifici compiuti del rapper di Senigallia, Nesli, per arrivare in quel punto della sua carriera, con la speranza che il futuro sia migliore. Anche qui è accaduto che Amadeus ha interrotto la loro esibizione: la voce di Fasma non si sentiva se non per qualche secondo. Il direttore artistico ha chiesto all’Orchestra di Sanremo di fermare tutto e ha mandato la pubblicità per rimettere le cose a posto:

“Non funziona un microfono, ci fermiamo un attimo e riprendiamo”

Un problema d’audio si è verificato anche con la prima esibizione della terza serata che ha compromesso la performance di Noemi e Neffa in Prima di Andare Via. Nel dettaglio, c’è stato un problema con il ritorno audio in cuffia e sono andati insieme fuori tempo. Per fortuna tutto è durato una manciata di secondi.

La kermesse sembra avere sera dopo sera problemi tecnici e di audio. Dal primo appuntamento di martedì 2 marzo scorso, infatti, sono diverse le lamentele segnalate anche dal pubblico televisivo sui social. Vedremo se la Rai risolverà prima della serata finale, la più importante in assoluto perché sarà proclamato il vincitore della settantunesima edizione.