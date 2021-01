Sanremo 2021 senza pubblico, ordine del prefetto. Si pensa al piano B

Contrariamente a quanto auspicato dal direttore artistico e conduttore Amadeus, il Festival di Sanremo 2021 non sarà un Festival normale. L’emergenza Coronavirus continua nonostante gli arrivi dei primi vaccini e il nuovo Dpcm è stato prolungato fino al prossimo 5 marzo. La 71esima edizione della kermesse musicale si terrà dal 2 al 6 marzo. Dovrà quindi attenersi alle rigide regole imposte dal Governo Conte per contenere i contagi da Covid-19.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di uno slittamento – magari ad aprile – ma in accordo con gli sponsor la Rai ha confermato Sanremo 2021 per la prima settimana di marzo. Il prefetto di Imperia ha però chiarito che il pubblico non potrà presenziare all’evento. Come per altri teatri, sale cinematografiche ed eventi, il Festival non farà eccezione.

A tal riguardo il prefetto Alberto Intini ha precisato:

“L’attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti. È ancora tutto in itinere e prima di compiere valutazioni, bisognerà capire l’evolversi della situazione: l’unica cosa che mi sento di dire è che la norma è chiara e Sanremo non sarà un’eccezione”

Intini lo ha comunicato al termine di un incontro con i vertici della Rai per discutere il piano sicurezza. Nei prossimi giorni si terrà un altro incontro. La Prefettura convocherà anche l’amministrazione comunale e gli ‘attori’ protagonisti a livello locale. La Rai ha dovuto prendere atto della decisione, presa per salvaguardare la salute pubblica.

L’azienda ha fatto sapere che ovviamente “si atterrà” alla decisione del prefetto così come a tutte le disposizioni delle autorità competenti riguardo alle decisioni sul prossimo Festival. La Rai è ora costretta a preparare in breve tempo un piano B. Secondo le indiscrezioni starebbe valutando di utilizzare dei figuranti pagati. In sostanza c’è la voglia di equiparare l’Ariston a uno studio televisivo, sempre previa autorizzazione delle autorità.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di inserire 500 persone su una nave da crociera in modo da preservarle da eventuali contagi. Ma Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha bocciato l’idea. Ricciardi ha spiegato che una nave, e dunque uno spazio ristretto, può essere sì un luogo di protezione ma anche il luogo ideale per la diffusione se non si è davvero rigorosi e ligi alle regole.

Le altre news su Sanremo 2021

Pubblico a parte, fervono i preparativi per Sanremo 2021. Al momento sono confermati nel cast: Fiorello, Achille Lauro, Elodie, Zlatan Ibrahimovic. Stando agli ultimi gossip sul palco dell’Ariston ci saranno anche l’attore turco Can Yaman e la web influencer Alice Campello, moglie del calciatore della Juventus Alvaro Morata.

26 i cantanti in gara: Orietta Berti, La Rappresentante di Lista, Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Francesca Michielin e Fedez.Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan.

Senza dimenticare: Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon.