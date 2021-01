Sanremo 2021, pubblico su nave da crociera? “Idea rischiosa”

By

Fervono i preparativi per la 71esima edizione della famosa kermesse musicale, condotta di nuovo da Amadeus

Il Festival di Sanremo 2021 resta una certezza. Nonostante l’emergenza Coronavirus la Rai ha assicurato che l’evento è stato confermato dal 2 al 6 marzo. È però in bilico la presenza del pubblico al Teatro Ariston. Nei giorni scorsi è trapelata la possibilità di mettere un gruppo di persone su una nave da crociera in modo da preservarlo da eventuali contagi. Un’idea confermata dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della 71esima edizione.

L’ipotesi crociera fa però paura al Ministero della Salute. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha parzialmente bocciato l’idea nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Un giorno da pecora. A detta di Ricciardi dal punto di vista tecnico-scientifico si presenta come una cosa un po’ rischiosa, che deve essere fatta col massimo rigore.

Ricciardi ha spiegato che una nave, e dunque uno spazio ristretto, può essere sì un luogo di protezione ma anche il luogo ideale per la diffusione se non si è davvero rigorosi e ligi alle regole. Il consigliere non ha bocciato del tutto l’idea dei vertici Rai, ma ha chiarito che se da un lato può preservare e proteggere le persone, dall’altro se c’è qualche sgarro alla sicurezza diviene un’arma a doppio taglio.

Questo l’auspicio di Walter Ricciardi sull’argomento:

“Controlli continui e quotidiani per quanto riguarda i tamponi rapidi ma i protocolli su mascherine, igiene e distanziamento dovrebbero esser ancora più assidui”

Di recente, durante un collegamento con Rtl 102.5, Amadeus ha parlato della possibilità di avere sempre lo stesso gruppo di persone a Sanremo, 500 persone del pubblico da preservare da eventuali rischi e contagi. A detta di Amadeus il Festival senza il pubblico non avrebbe senso.

In attesa di saperne più proseguono a ritmo spedito gli altri preparativi per l’evento più importante del mondo dello spettacolo italiano. Amadeus ha confermato solo parzialmente il cast che lo affiancherà quest’anno. I nomi certi restano per ora: Fiorello, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie.

Confermati invece i 26 cantanti in gara: Orietta Berti, La Rappresentante di Lista, Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Francesca Michielin e Fedez.

E poi ancora: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon.