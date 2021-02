Sanremo 2021, ospiti: dopo Tomba, altri due big dello sport: ecco chi sono

By

Dopo l’annuncio di Alberto Tomba come ospite, arriva una nuova indiscrezione: Federica Pellegrini e Alex Schwazer calcheranno il palco dell’Ariston

La settimana prossima potremo finalmente assistere alla nuova edizione di Sanremo che si preannuncia ricca di ospiti e di buona musica. Dopo Alberto Tomba, sono stati annunciati altri due ospiti: Federica Pellegrini e Alex Schwazer. I due atleti calcheranno il palco dell’Ariston per la felicità degli appassionati di sport. La Pellegrini torna al Festival dopo avervi partecipato nel 2012, nell’edizione condotta da Gianni Morandi, Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.

La nuotatrice sarà ospite nella serata di sabato, nella stessa sera dove dovrebbe esserci anche Alberto Tomba. Ormai la sportiva sembra averci preso gusto a lavorare in tv. La nuotatrice, infatti, è anche impegnata nel ruolo di giudice del programma Italia’s got Talent, in onda su Sky Uno.

Per quanto riguarda Alex Schwazer, sarà ospite della serata di martedì. Racconterà la sua storia, dopo la notizia dell’archivio da parte del gip di Bolzano delle accuse a suo carico, basate su provette manipolate. Anni difficili per lo sportivo che è passato dall’oro vinto ai giochi di Pechino nel 2008 alle accuse di doping, ritrovandosi squalificato poco prima dei Giochi di Londra del 2012.

Un Festival dove potremo anche contare sulla presenza fissa del calciatore Zlatan Ibrahimovic, mentre giovedì 4 marzo, sul palco, dovrebbe esserci anche Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna.

Ospite fisso anche Achille Lauro, l’eccentrico cantante molto atteso dal pubblico per la sua originalità. Non è la prima volta che il cantante calca il palco dell’Ariston. Ha partecipato alla kermesse canora con il brano Rolls Royce, nel 2019, e Me ne frego, nel 2020.

In particolare, l’anno scorso ha fatto parlare molto di sé per i suoi costumi sorprendenti. A tal proposito, il conduttore Amadeus ha fatto sapere già che il cantante metterà in scena cinque “quadri”. Per quanto riguarda le vallette, spazio a Luisa Ranieri, Barbara Palombelli, Simona Ventura, Vittoria Ceretti, Matilde de Angelis, Beatrice Venezia, Serena Rossi, Loredana Bertè ed Elodie.

Ospite confermatissima anche la giornalista Giovanna Botteri che, nello scorso Sanremo, si trovava in Cina, in pieno lockdown per la prima ondata del Coronavirus.