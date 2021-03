Sanremo 2021, Orietta Berti fermata dalla Polizia: tre volanti a inseguirla

Orietta Berti, secondo quanto riporta Today, si è resa protagonista di una situazione che ha del tragico e del comico al tempo stesso. A raccontarlo è stata la cantante stessa, ospite del programma La vita in diretta, in onda tutti i giorni su Rai Uno. Ha raccontanto di essere stata inseguita domenica notte dalla polizia, mentre stava andando a ritirare gli abiti che avrebbe sfoggiato nel corso delle 5 serate della kermesse sanremese. A quanto pare, però, le forza dell’ordine non le hanno creduto subito.

Ecco il racconto della Berti: “Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano”. La cantante sarebbe stata fermata per un controllo qualche minuto dopo che cominciasse il coprifuoco. Attualmente comunque Sanremo è in zona arancione “rinforzata” e, insieme a Ventimiglia, rimarrà blindate fino al 5 marzo.

Erano le 22.05 quando, da Bordighera, la cantante ha raggiunto l’hotel Globo di Sanremo dove c’erano degli abiti da ritirare: “‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi”. Secondo il racconto di Orietta, i poliziotti non l’avrebbero neanche riconosciuta a causa della mascherina.

Orietta Berti quest’anno salirà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Quando ti sei innamorato’, una canzone di Ciro Esposito e Francesco Boccia. Un brano dedicato a suo marito Osvaldo. Nel testo, infatti, viene raccontato l’incontro con lui, le emozioni e i sentimenti provati sin da ragazzini: “Potrebbe essere la storia di ciascuno di noi, innamorati di un unico grande amore: sicuramente la mia”.

Intanto cresce l’attesa per la prima serata di Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston stasera si esibiranno Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Fasma, Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè. Spazio anche alle Nuove Proposte con le esibizioni di Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano.

Sarà Diodato ad aprire questa nuova edizione della kermesse. Amadeus sarà accompagnato da Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e Fiorello. Matilda De Angelis sarà la co-conduttrice di stasera. Ospite anche Loredana Bertè che canterà i suoi successi e il suo nuovo brano “Figlia di…”.

Sul palco anche Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato, con Stefano Di Battista. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sull’evento musicale atteso con ansia da tutti.