Sanremo 2021, le novità della 71esima edizione: regolamento e date

Il regolamento di Sanremo 2021 è stato reso noto ed è tempo di scoprire tutte le novità. Amadeus è a lavoro per la 71esima edizione del festival, la seconda per lui da direttore artistico, e ha intenzione di cambiare qualcosina. Innanzitutto c’è la conferma che Sanremo 2021 andrà in onda a marzo: le date sono dal 2 al 6, questo per mettersi leggermente più al sicuro rispetto ai rischi del Coronavirus. L’Ariston con la platea vuota è impensabile, per cui dita incrociate affinché ci sarà la possibilità di avere il pubblico. Tra le novità che Amadeus ha deciso di apportare al Festival di Sanremo c’è la presenza del televoto già nelle prime due serate. Il pubblico quindi verrà chiamato a esprimere la propria preferenza nelle serate del martedì e del mercoledì e voterà insieme alla giuria demoscopica.

Regolamento Sanremo 2021, tante novità nella prossima edizione del festival di Amadeus

La serata del venerdì invece raccoglierà i voti della giuria della sala stampa. Durante la finale del sabato sera invece voteranno le due giurie e il televoto. Lo stesso vale per quanto riguarda la finale delle Nuove Proposte, che pure verrà giudicata sia dal pubblico con il televoto sia da giuria demoscopica e sala stampa. C’è una grande novità a Sanremo 2021 per quanto riguarda le Nuove Proposte – tra cui potrebbero esserci Monte ed ex dei talent molto amati -: nella 71esima edizione non ci saranno più le sfide dirette tra due cantanti, ma verranno formati due gironi composti ognuno da quattro artisti. Si esibiranno nelle prime due serate del festival e i primi due classificati di ogni girone accederanno alla finale del venerdì. Qui i quattro si sfideranno di nuovo, come fosse un unico girone, e verrà decretato il vincitore.

Le novità di Sanremo 2021 e quando verranno annunciati i Big in gata

La serata del giovedì sarà dedicata alle canzoni d’autore italiane, non necessariamente legate alla storia del Festival di Sanremo. La serata sarà aperta quindi a tutto il repertorio italiano e i Big potranno decidere se cantare da soli oppure avere ospiti nelle loro esibizioni. Il giovedì a giudicare sarà l’orchestra. I Big di Sanremo 2021 verranno annunciati nel corso di Sanremo Giovani il prossimo 17 dicembre insieme ai sei giovani (con loro ci saranno poi i due vincitori di Area Sanremo).