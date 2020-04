Sanremo 2021, Fiorello con Amadeus? “Sbagliato numero”, retroscena

Fiorello e Amadeus alla conduzione di Sanremo 2021? Le news sul ritorno all’Ariston

Fiorello e Amadeus potrebbero essere nuovamente i conduttori di Sanremo. Come successo nell’edizione 2020 che – lo saprete senz’altro tutti – ha portato a casa numeri da record soprattutto in termini di share. Al momento non vi sono conferme ufficiali ma in realtà è quasi certo, visto che Amadeus ne ha parlato proprio con Mara Venier durante Domenica In dicendo che condurrà non il prossimo Festival di Sanremo ma “il primo dopo il Coronavirus”. Insomma un gioco di parole per dire che sì: farà il bis. E stavolta sarà ancor più difficile della prima perché dovrà superare sé stesso. Ci riuscirà? Potrebbe.

Sanremo 2021, retroscena chiamata Amadeus a Fiorello: “Ha sbagliato numero”

Siamo convinti che Fiorello parteciperà a Sanremo 2021 assieme ad Amadeus ma pare che al momento non abbia voglia di sbottonarsi; difatti con i suoi soliti modi su Twitter ha raccontato brevemente un retroscena su alcune chiamate ricevute dal suo amico conduttore: “L’ho sempre detto io: ‘Amadeus è un pazzo’. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero!’ #Sanremo2021”. Il tweet non permette di capire il tono del messaggio ma siamo pronti a scommettere che Fiorello non rifiuterà mai la doppia conduzione nonostante le polemiche che hanno rischiato di travolgere la prima edizione del Sanremo di Amadeus.

L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”.

Mi ha già chiamato tre volte.

Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sbagliato numero!” #Sanremo2021 — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 20, 2020

News Festival di Sanremo, quando andrà in onda l’edizione 2021? Le parole del patron dell’Ariston

Ricordiamo che al momento la data del Festival di Sanremo 2021 non è stata messa in discussione in via ufficiale, ma che il patron dell’Ariston ha lanciato l’allarme ipotizzando persino un rinvio dell’evento di uno due mesi. Nessuno ha commentato tali opinioni ma, visto che i lavori su Sanremo iniziano molto prima, non riteniamo l’ipotesi escludibile a priori. Vi terremo aggiornati.