Sanremo 2021, Claudio Lippi ci sarà: il brano e il retroscena su Amadeus

Non serviva una conferma ufficiale, visto che era già abbastanza chiaro che Claudio Lippi avrebbe partecipato a Sanremo 2021, ma le parole del conduttore ad Adnkronos permettono di farsi un’idea chiara sulle sue aspettative e sulle sue intenzioni. All’agenzia stampa Lippi ha raccontato che la musica è sempre stata il suo primo amore e che vuole vivere un’emozione così forte come quella del Festival prima di morire: questo è ciò che l’ha spinto a partecipare ai casting con l’entusiasmo di chi sente di potercela fare davvero. Lippi non si è limitato a parlare solo del proprio stato d’animo ma ha rilasciato dichiarazioni anche su Amadeus, sul Festival dell’anno scorso e su molto altro ancora. Veniamo al dunque.

Claudio Lippi ai casting di Sanremo 2021: le aspettative e il retroscena su Amadeus

Anzitutto il conduttore non intende cercare scorciatoie di alcun tipo: farà i casting come tutti dopo aver inviato il pezzo e seguirà l’iter – “che voglio pensare sia corretto”, queste sue parole – degli altri cantanti. Nessun timore per le dinamiche delle case discografiche che potrebbero portare a una sua esclusione: Lippi crede nell’azienda, e non è neanche la prima volta che si impegna per partecipare al Festival di Sanremo, visto che è successo pure l’anno scorso. Il conduttore ha raccontato che chiamò Amadeus ma che purtroppo non poté partecipare alle selezioni perché era fuori tempo massimo: il giorno dopo infatti avrebbero chiuso tutto. Anche se non pensa di avere la stoffa del cantautore Lippi sostiene di essere nato con la passione della discografia e del canto, ed è per questo che anche quest’anno ha voluto provarci.

Sanremo 2021, il brano di Claudio Lippi e le emozioni per la gara: il conduttore determinato

Il conduttore ha rivelato anche qualcosa sul pezzo: non è un nuovo brano ma è lo stesso dell’anno scorso perché “è uno di quelli che come pochi altri mi ha fatto piangere di commozione”. Contenuti forti dunque per una settimana, quella del Festival, che non dimenticherà mai. Inevitabile la domanda sul sogno di condurre un evento come quello sanremese, e altrettanto inevitabile la risposta che ha dato: tutti sognano di condurre il Festival ma se in questo senso pensa di avere poche possibilità almeno come concorrente crede di averne tutti i diritti. Se la canzone dovesse funzionare non esiteremmo un istante ad accettare Lippi nel cast di Sanremo 2021: è senz’altro un nome di peso che attirerebbe non poca attenzione.