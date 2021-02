Sanremo 2021 Amadeus, prove sospese: orchestrale positivo al Covid

Sono state sospese le prove al Festival di Sanremo 2021. Un orchestrale è risultato positivo al tampone per il Covid-19. L’organizzazione ha bloccato prontamente, per qualche minuto, le prove al Teatro Ariston dal momento che un chitarrista, dopo aver fatto il tampone rapido prima di entrare all’Ariston, è risultato positivo. Come da protocollo, prima di entrare in Teatro tutti devono sottoporsi a test antigenici di terza generazione. Questi rilevano qualitativamente la proteina nucleocapside del Covid direttamente da campioni di tampone nasofaringeo.

In questi giorni l’ASL 1 di Imperia sta sottoponendo centinaia di persone ai tamponi rapidi che danno il risultato in pochi minuti. In questo modo si è scoperta la positività del musicista e per lui è scattata immediatamente la quarantena. Il periodo di isolamento è stato esteso anche a tutti coloro che sono entrati in contatto con la persona in questione negli ultimi giorni.

I risultati dei tamponi molecolari arriveranno tra stasera e domani. Si attendono aggiornamenti. Potrebbe trattarsi di un caso di falso positivo come per Moreno Conficconi degli Extraliscio. Mercoledì 17 febbraio era risultato positivo al tampone molecolare.

Da un secondo tampone, invece, è emersa la negatività e dunque la band parteciperà regolarmente alla kermesse musicale di Sanremo dal 2 al 6 marzo. Allarme rientrato dunque per loro che hanno rischiato di restare esclusi dalla gara.

Sanremo 2021 musicista positivo: cosa succede quando un orchestrale ha il Covid

Non avrebbe coinvolto alcun artista in gara e pronto a fare le prove per il Festival il chitarrista positivo al Coronavirus. Ma cosa succede in questi casi? Tutti gli orchestrali, all’interno del Teatro Ariston, sono separati tra di loro con delle protezioni. In caso di positività durante la manifestazione si sostituirà il musicista con un altro e questo non intralcerà il normale svolgimento delle cinque serate nella sua totalità.

Se un cantante dovesse risultare positivo, invece, il protocollo prevede la squalifica immediata dalla gara. Il Covid, infatti, è stato fatto rientrare tra le cause di forze maggiori. Naturalmente con la squalifica dalla kermesse scatta automaticamente l’isolamento per l’entourage al completo e non solo per le due persone che accompagnano l’artista in Teatro.