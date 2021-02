Sanremo 2021, Amadeus attaccato svela: “Mi sono dovuto fermare”

Mancano due giorni all’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 che si preannuncia difficile a causa della pandemia da Covid-19. In una intervista rilasciata ai microfoni di RadioTube, Amadeus ha raccontato le sue ansie in vista di questa edizione, ammettendo che tutto ciò che vedremo nelle cinque serate è frutto di valutazioni cambiate in corso d’opera. Nel dettaglio, vedremo Sanremo come è nato il 4 febbraio scorso dopo che il direttore artistico ha ricevuto la conferma per farlo. Ha iniziato a lavorare al Festival a maggio dello scorso anno e si era fatto un film mentale, pensando che le cose dal punto di vista dell’emergenza sanitaria migliorassero:

“C’è stato un momento in cui tutto stava precipitando. Mi si sgretolavano tutte le cose, le idee non venivano prese, capivo che c’era una situazione pandemica importante. Non potevo ribellarmi per il gusto di ribellarmi, non mi appartiene”

Sono state diverse le occasioni in cui Amadeus ha dovuto affrontare delle difficoltà. Tra queste, oltre a fare i conti con nuovi positivi nel cast, anche la scelta di avere il pubblico presente all’Ariston ma non è stato possibile:

“È stato l’unico momento in cui mi sono dovuto fermare ventiquattr’ore a riflettere e non è vero che ho minacciato di andarmene. Quando prendo un impegno vado avanti come un caterpillar”

Nelle scorse settimane, infatti, le indiscrezioni vedevano il conduttore lasciare la kermesse dopo la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di vietare la presenza del pubblico in sala. Nessun passo indietro, dunque, per Amadeus dopo momenti di forte tensioni. Prevale il suo senso di responsabilità pienamente consapevole della funzione svolta da Sanremo per la Rai, anche in termini economici.

Mai nella vita avrebbe pensato di sospendere il Festival. Come dichiarato dal presentatore, molti pensano che non facendolo i soldi risparmiati vadano a chi è in difficoltà ma non è così. Gli investitori credono nella kermesse e investono molto. Inoltre gli sponsor hanno aderito tutti e se avessero avuto altri spazi avrebbero presi anche quelli. Le aziende, soprattutto in questo ultimo anno di emergenza sanitaria, hanno bisogno di visibilità:

“Malgrado alcune cose che non ci saranno, gli sponsor ancora legati alla serata sono presenti e hanno fatto investimenti importanti”

Sanremo 2021 al via: PrimaFestival in calo di ascolti rispetto allo scorso anno

Sanremo 2021 andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo anticipato da PrimaFestival con Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. La striscia quotidiana è già partita sabato 27 febbraio subito dopo il TG1. La prima puntata è stata seguita da 4.134.000 spettatori con il 16.2% di share.

Lo scorso anno, invece, la striscia partì otto giorni prima con Ema Stoccolma e il duo Gigi e Ross ottenendo 4.630.000 telespettatori e il 17.9% di share.