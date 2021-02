Sanremo 2021, altri due positivi al Covid: ecco di chi si tratta

È inutile negarlo: il Festival di Sanremo 2021 si appresta ad essere l’edizione più difficile della storia a causa dell’emergenza Coronavirus. Come fa sapere l’Ansa, nelle ultime ore sono risultati positivi al test rapido una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai. I due, come tutti gli altri artisti, sono stati sottoposti al test rapido prima di mettere piede nel teatro Ariston. Una volta appreso l’esito sia la ballerina sia il tecnico sono stati messi in isolamento.

Sono dunque 6 le persone risultate finora positive agli stretti controlli previsti dal protocollo Rai. Oltre alla ballerina e al tecnico, c’è stato un musicista dell’orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi una ventina di giorni fa e ora negativizzati e dunque regolarmente in gara tra i Giovani). Diverso il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare.

Al momento Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, non ha ancora commentato l’ultima notizia che riguarda il Festival di Sanremo 2021. Di recente il presentatore Rai ha però chiarito che l’evento non doveva essere rimandato, come auspicato da qualcuno. A detto di Ama un eventuale rinvio del Festival sarebbe stato dannoso per tante categorie di lavoratori. Non solo cantanti e chi lavora nell’ambito della musica ma anche tante altre persone che operano nel mondo dello spettacolo.

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda su Rai Uno da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo. Tutte le sere Amadeus sarà affiancato da Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Le co-conduttrici della 71edizione di Sanremo sono: Matilda De Angelis, Elodie, Barbara Palombelli, Vittoria Ceretti, Simona Ventura.

Ospiti del Festival di Sanremo 2021: Giovanna Botteri, Sinisa Mihajlovic, Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Loredana Bertè, Negramaro, Diodato, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso. Non ci sarà Naomi Campbell: la Venere nera è stata costretta a dare forfait a causa delle nuove misure anti-Covid vigenti negli USA.