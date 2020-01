Sanremo 2020 vallette, svelati tutti i nomi: ecco chi affiancherà Amadeus

Chi sono le vallette del Festival di Sanremo 2020 che affiancheranno Amadeus

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2020. In attesa della conferenza stampa di presentazione – che si terrà nella tarda mattinata di martedì 14 gennaio – Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima i nomi delle nove donne che affiancheranno Amadeus. E sì, perché il conduttore Rai ha deciso di circondarsi di dieci volti diversi – pescati dalla tv, dalla moda, dal giornalismo e dalla politica – per condurre la settantesima edizione della famosa kermesse musicale. Ogni serata del Festival – in onda dal 4 all’8 febbraio – vedrà protagoniste due prime donne. Che sono: Antonella Clerici, Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, le giornaliste del tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez e la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello. Al momento in cui scriviamo manca il nome della decima valletta: nelle ultime ore si è parlato di un coinvolgimento di Elisabetta Gregoarci ma pare che l’ex moglie di Flavio Briatore non affiancherà Amadeus bensì Nicola Savino al DopoFestival.

Mara Venier sarà la co-conduttrice della serata finale

Per ora è noto solo che Mara Venier sarà la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2020, prevista per il prossimo sabato 8 febbraio. È stato lo stesso Amadeus ad annunciarlo nel corso del nuovo programma radiofonico di zia Mara.

Sanremo 2020: confermati tra gli ospiti Albano e Romina

Tempo fa sono stati confermati come ospiti Albano e Romina mentre nulla si sa delle guest star internazionali. Certa, poi, la presenza – per tutte e cinque le sere del Festival di Sanremo 2020 – del cantante Tiziano Ferro.