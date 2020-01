Mara Venier co-conduttrice alla finale di Sanremo 2020

Festival di Sanremo 2020 vallette: ci sarà anche Mara Venier

Mara Venier sbarca al Festival di Sanremo 2020. La conduttrice veneziana sarà una delle dieci prime donne della settantesima edizione della kermesse musicale. La notizia è arrivata nel corso della prima puntata del nuovo programma radiofonico della presentatrice – Chiamate Mara 3131 – in onda su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Amadeus ha telefonato in diretta alla collega per invitarla personalmente sul palco dell’Ariston. Una proposta che zia Mara non si è di certo lasciata scappare e che ha accettato con grande onore ed entusiasmo. “Voglio che sabato sera, nella finale del Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala del Teatro Ariston. Ti voglio al mio fianco quella sera”, ha detto Amadeus. “Ci sarò, per me sarà un onore”, ha replicato la Venier.

Chi sono le altre prime donne del Festival di Sanremo 2020

Come annunciato tempo fa, Amadeus sarà affiancato per tutto il Festival di Sanremo da dieci donne, due per ogni sera. Per il momento sono state confermate Mara Venier, Antonella Clerici, Rula Jebreal. Secondo le indiscrezioni sembrano certe anche: le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, la giovane conduttrice Diletta Leotta e le due modelle Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi) e Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo).

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2020

Il Festival di Sanremo andrà in onda su Rai Uno da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio. Il Dopo Festival sarà condotto da Nicola Savino e andrà in onda su Rai Play.