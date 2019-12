Sanremo 2020, Romina Power ci sarà? Malgioglio vuole convincerla così

Albano Carrisi e Romina Power a Sanremo? Cristiano Malgioglio ci spera

In tanti sperano che Romina Power e Albano Carrisi siano presenti entrambi al Festival di Sanremo 2020, e come loro anche Cristiano Malgioglio che ha scritto per loro un pezzo che secondo lui potrebbe avere successo anche in America Latina. “Spero – queste le parole di Malgioglio ad Adnkronos – di convincere Romina a partecipare al Festival di Sanremo. Insisterò moltissimo e spero di riuscirci anche se so che lei ha una personalità molto forte. Il 31 dicembre – ha proseguito Cristiano, senz’altro speranzoso di convincere la Power – saremo insieme a Potenza per il tradizionale concerto di fine anno che presenterà Amadeus […] sarà anche un’occasione per parlare direttamente con lei”. Mission impossible? Non lo crediamo affatto perché in fin dei conti non sembrano esserci motivi validi per cui Romina possa rinunciare a un’ospitata così importante.

Albano ospite di Sanremo 2020: il cantante preferiva essere concorrente

Da parte sua Albano, pur ammettendo di preferire una partecipazione come concorrente, ha comunque confermato che ci sarà. Ricordiamo che Albano e Romina sono una delle coppie più amate della storia della musica italiana, ed è per questo che un loro ritorno a Sanremo come ospiti sarebbe senz’altro gradito dalla maggior parte del pubblico. E chissà se in quell’occasione i due, ammesso che Romina prenda parte al Festival, presenteranno il brano scritto da Malgioglio: “Al Bano – queste le parole di Cristiano – ha già registrato il brano che ho scritto per loro, mentre Romina dovrebbe mettere la voce la prossima settimana. Romina lo ha anche ritoccato con qualche frase più congeniale a lei. Romina – ha poi proseguito – ha capito subito la potenza e la bellezza del brano”.

Le ultime parole di Romina Power sulla partecipazione al Festival di Sanremo

Staremo a vedere cosa deciderà di fare la Power; l’ultima volta era stata molto chiara sul fatto che non volesse dare nulla di certo in merito alla partecipazione al Festival: “Al momento – queste le sue parole – non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò”. I fan della coppia insomma dovranno attendere un altro po’ e sperare che Malgioglio riesca nel suo intento.