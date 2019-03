Sanremo 2020: Red Canzian al posto di Baglioni? L’indiscrezione

Festival di Sanremo 2020: Red Canzian nuovo direttore artistico?

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è finita da qualche settimana che già si parla della prossima, la settantesima. Che potrebbe avere un nuovo direttore artistico, dopo gli ultimi due anni sotto la guida di Claudio Baglioni. Quest’ultimo è propenso a non tornare sul palco dell’Ariston e si stanno vagliando probabili sostituti. Tra questi Red Canzian, il componente dei Pooh visto di recente a Ora o mai più. A riportare l’indiscrezione è stato Pippo Pelo, il popolare conduttore radiofonico, a Vieni da me, il programma tv di Caterina Balivo. Red sarà davvero l’erede di Baglioni?

Chi saranno i conduttori del Festival di Sanremo 2020

“Si parla di Red Canzian come nuovo direttore artistico di Sanremo. Lui ha tutte le carte in regola per questo lavoro”, ha spifferato Pippo Pelo a Vieni da me. Sarà vero? Nei prossimi mesi si dovranno decidere anche i nuovi conduttori. C’è chi parla dell‘arrivo di Amadeus e chi invece del ritorno di vecchi conduttori quali Pippo Baudo, Antonella Clerici e Carlo Conti per un festival corale.

Festival di Sanremo 2020: non ci sono ancora date

Al momento non è stato ancora annunciato quando si terrà il Festival di Sanremo 2020.