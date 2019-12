Sanremo 2020, Irama e Riki Marcuzzo fuori: la scelta di Amadeus

Sanremo 2020, doccia fredda per Irama e Riki Marcuzzo: la scelta di Amadeus e la reazione dell’ex della De Lellis

Sanremo 2020 si avvicina e, come al solito, sul finire dell’anno precedente al Festival venturo si fanno tambureggianti le indiscrezioni relative alla kermesse canora più celebre del Bel Paese. L’ultima news riguarda due volti emergenti e amati del panorama musicale italiano: Riccardo Marcuzzo, noto ai fan come Riki, e Irama Plume, ex di Giulia De Lellis (proprio nell’edizione precedente del Festival fu accompagnato dalla famosa influencer, oggi salpata verso altri lidi sentimentali, più precisamente quelli che portano ad Andrea Iannone). Pare che i due giovanotti, entrambi ‘figli’ di Amici di Maria De Filippi, non calcheranno il palco dell’Ariston. Amadeus avrebbe in mente altri progetti e altri cantanti. A riportare la notizia è stato il magazine Chi.

Arriva Marco Masini, Irama e Riki fuori da Sanremo 2020

“L’ex vincitore di Amici Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è saltata”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini che tra l’altro ha raccolto anche la reazione del cantante sulla decisione: “Il ragazzo ora se ne chiede il motivo”. Non ci sono buone notizie nemmeno per Marcuzzo, anch’egli creatura partorita dallo sconfinato universo ‘defilippiano’. “Non ci sarà nemmeno Riki Marcuzzo – si legge sempre su Chi -. A questo punto Amadeus punta tutto sui grandi nomi che hanno reso grande la kermesse in questi anni.” Un nome importante che si vedrà? “L’ultimo ingresso è quello di Marco Masini con un brano che si preannuncia fortissimo”.

Sanremo 2020, saranno 10 le donne che affiancheranno Amadeus: la conferma

Nelle scorse ore, Amadeus ha confermato una voce che era nell’aria da tempo. In una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che ad affiancarlo sul palco ci saranno 10 donne, due per ognuna delle 5 serate: “Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento”. “Ho sempre detto che immagino un Sanremo imprevedibile e – ha concluso – non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione.”