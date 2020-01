Sanremo 2020, i grandi esclusi: ‘mannaia’ Amadeus, spiffero di Chi

Festival di Sanremo 2020, i grandi esclusi: ecco su chi è calata la ‘mannaia’ di Amadeus, lo spiffero di Chi sui delusi

Amadeus ha svelato le sue carte per il 70° Festival di Sanremo. In gara si porterà 24 big: ce ne sarà per tutti i gusti, sia per giovani sia per coloro che guardano ai ‘vecchi tempi’. E come ogni Festival che si rispetti, ci sono stati anche i grandi esclusi. Il magazine Chi ha spifferato alcuni nomi che, secondo quanto si legge, credevano di avere già tra le mani il pass per sbarcare sull’Ariston ma che invece sono rimasti a bocca asciutta. Su di loro è calata la ‘mannaia’ di Amadeus che ha optato per altre scelte. Andiamo a scoprire coloro che non prenderanno parte alla kermesse nonostante fossero dati quasi per certi nei mesi scorsi.

Da Irama a Stash, passando per Marcella Bella, Paolo Vallesi, Bianca Atzei… i grandi esclusi

“La lista degli scontenti di Amadeus, ovvero dei rifiutati a Sanremo, è lunghissima”, riporta Chi nella rubrica ‘Chicche di Gossip’, aggiungendo: “Tra gli esclusi figurano nomi importanti come Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi, Bianca Atzei e così via. Cantanti che pensavano di aver già il pass in tasca per Sanremo.” Coloro che invece ci saranno, sono Rita Pavone e Tosca, annunciate a sorpresa il 6 gennaio nel corso de I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia. In tutto i cantanti in gara toccano così quota 24.

I 24 cantanti ufficiali del 70° Festival di Sanremo

Ecco la lista completa dei 24 cantanti che saliranno sul celebre Ariston nel 2020. Anastasio, Giordana Angi, Alberto Urso, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Bugo & Morgan, Elodie, Diodato, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Riki, Raphael Gualazzi, Rita Pavone e Tosca.