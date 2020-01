Cantanti Sanremo 2020: a sorpresa ci sono anche Tosca e Rita Pavone

By

Tra i cantanti del Festival di Sanremo 2020 ci sono anche Tosca e Rita Pavone

Ancora una sorpresa al Festival di Sanremo 2020. Nel corso de I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia Amadeus ha annunciato che i cantanti della settantesima edizione della kermesse musicale non saranno 22 bensì 24. Nella lista dei nomi già noti si sono aggiunte Rita Pavone e Tosca. Per la prima si tratta della quarta partecipazione dopo quelle del 1969, 1970, 1972. Anche per Tosca si tratta di un ritorno a casa dopo il debutto a Sanremo Giovani nel 1992 e la vittoria nel 1996 insieme a Ron con la canzone Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Chi sono gli altri cantanti del Festival di Sanremo 2020

Le new entry del cast si aggiungono ai già annunciati: Anastasio, Giordana Angi, Alberto Urso, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Bugo & Morgan, Elodie, Diodato, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Riki, Raphael Gualazzi.

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2020 con Amadeus

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda su Rai Uno da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio. Amadeus è il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione della kermesse musicale. Il presentatore sarà affiancato da dieci vallette, due per ogni sera. Tra queste è già stata confermata la presenza di Antonella Clerici.