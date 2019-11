Sanremo 2020 cantanti, Agostino Penna sorprende: la confessione su Amadeus

Sanremo 2020, Agostino Penna non esclude partecipazione a Storie italiane

Agostino Penna è stata un vera e propria rivelazione a Tale quale show perché – come tutti voi senz’altro avrete visto – è riuscito a imporsi nello show di Carlo Conti con garbo e professionalità talvolta lasciando tutti a bocca aperta; non si può dire insomma che l’ex di Uomini e Donne abbia fatto rimpiangere l’assenza di qualcuno di quelli scartati alla fine dal cast del programma di Rai Uno. Penna è stato intervistato da Eleonora Daniele a Storie italiane e alla conduttrice ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti che non potevamo non riproporvi almeno in parte.

Agostino Penna al Festival di Sanremo 2020: “Mi tengo libero”

Ciò che più ci preme sottolineare è Agostino non ha escluso l’eventualità di partecipare a Sanremo 2020, come sapete quest’anno condotto dall’attesissimo Amadeus. Sembrano non esserci stati contatti tra i due, almeno per il momento, ma l’eventualità non è da escludere: alla domanda diretta della conduttrice Penna ha infatti risposto “Io mi tengo libero”; certo si è fatto un po’ di risate che ci hanno fatto capire che forse è più un desiderio che una possibilità concreta, ma sappiamo tutti che Tale quale show ha già mandato qualche cantante a Sanremo (e forse una collaborazione più stretta fra i due programmi permetterebbe al talent show di aumentare gli ascolti).

La vita di Agostino Penna tra famiglia e progetti futuri: l’intervista a Storie italiane

Non possiamo non segnalarvi che Agostino ha parlato anche delle sue due figlie che lo rendono felice e rappresentano il suo mondo, e alle quali ha rivolto un pensiero verso la fine della puntata. L’intervista di Agostino aggiunge ulteriori dettagli a quelli emersi già in passato in alcune sue recenti interviste; qualora le sue performance vi avessero colpito e la sua personalità vi avesse conquistato vi consigliamo di recuperarla interamente su Ray Play.