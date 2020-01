Sanremo 2020, lo sfogo di Alberto Urso: “Sentito dire troppe volte”

View this post on Instagram

Troppe volte mi son sentito dire che il mio genere è antico e passato. Invece credo che, per fortuna, ci siano delle canzoni che vadano al di là del tempo e delle mode. Per questo, un grande classico come quello che sentite, può essere cantato oggi nel 2020 da un ragazzo come me di 22 anni ed essere contemporaneo! ❤️ • Too many times I’ve been told that my musical genre is old-fashioned and outdated. I believe instead that, fortunately, there are songs that go beyond time and trends. For this reason, a great classic such as this one can be sung even today in 2020 by a 22-year-old guy like me and still be contemporary! ❤️