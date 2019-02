Sanremo 2019 stasera seconda puntata: scaletta cantanti e ospiti

Foto Elitepress

Festival di Sanremo 2019 scaletta seconda puntata: tutti i cantanti in gara e l’ordine delle loro esibidizioni

Questa sera, 6 febbraio, andrà in onda su Rai Uno la seconda puntata del Festival di Sanremo 2019. Nel corso della prima serata, i telespettatori hanno assistito alle esebizioni dei 24 cantanti in gara. Questa sera sul palco dell’Ariston ne saliranno la metà, bensì 12 artisti. Gli ascolti della prima puntata sono stati abbastanza soddisfacenti e si spera che, anche questa seconda serata, possa dare lo stesso risultato. A determinare la classifica provvisoria saranno il pubblico da casa, la giuria demoscopica e i giornalisti della sala stampa. Ecco la scaletta che verrà seguita questa sera.

–Achille Lauro

–Einar

–Il Volo

–Arisa

–Nek

–Daniele Silvestri

–Ex Otago

–Ghemon

–Loredana Bertè

–Paola Turci

–Negrita

–Federica Carta e Shade

Sanremo 2019, ospiti seconda puntata: ecco quali artisti saliranno sul palco dell’Ariston

Per quanto riguarda i super ospiti di questa seconda serata, saliranno ancora sul palco grandi artisti che fanno parte del mondo della musica italiana. Durante la prima puntata, abbiamo visto Andrea Bocelli e Giorgia esibirsi sul palco dell’Ariston. Questa sera, invece, si esibiranno per il pubblico italiano Fiorella Mannoia, che presenterà il nuovo singolo Il peso del coraggio, Marco Mengoni con Tom Walker, che si esibiranno sulle note del brano Hola, e Riccardo Cocciante, vincitore del Festival nell’anno 1991. La prima, ricordiamo, ha svolto il ruolo di giudice durante la scelta dei concorrenti di Sanremo Giovani, che avrebbero dovuto poi affiancare i Big già presenti in gara. Ci sarà sicuramente uno spazio legato all’ironia, non solo con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ma anche con gli ospiti Pio e Amedeo. Inoltre, vi anticipiamo che saliranno sul palco dell’Ariston anche Laura Chiatti e Michele Riondino, protagonisti del nuovo film Un’Avventura.

Festival di Sanremo 2019 stasera: Michelle Hunziker e Pippo Baudo salgono sul palco dell’Ariston

I telespettatori assisteranno a un grande ritorno durante questa seconda puntata. Infatti, tra gli ospiti vi è anche Michelle Hunziker. La nota conduttrice, ricordiamo, ha presentato la scorsa edizione del Festival conquistando proprio tutti. Ma non solo, anche Pippo Baudo, che quest’anno ha presentato Sanremo Giovani insieme a Fabio Rovazzi.