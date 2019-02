Andrea Bocelli al Festival di Sanremo 25 anni dopo: il gesto per il figlio

Andrea Bocelli e il figlio al Festival di Sanremo 2019: il cantante canta insieme a Matteo sul palco dell’Ariston

Andrea Bocelli torna al Festival di Sanremo dove 25 anni fa si fece conoscere al grande pubblico nella categoria giovani. Ai tempi ci fu per lui uno standing ovation e anche ora, nel ruolo di ospite, conquista tutti gli spettatori, che si alzano in piedi applaudendo. Il noto cantante sale sul palco dell’Ariston accompagnato da Claudio Baglioni. Insieme si esibiscono in un duetto con il brano Mare calmo della sera e conquistano proprio tutti. Dopo di che, Bocelli non può non ricordare l’esperienza vissuta 25 anni fa all’interno del programma e proprio su questo punto fa una precisazione sorridendo: “Se quella sera di 25 anni fa nessuno si fosse alzato in piedi, forse non sarei qua”. Il cantante non può non apprezzare il sostegno che il pubblico continua a dargli dopo tanti anni ed ecco che viene annunciata un’altra sua esibizione molto emozionante. Sul palco dell’Ariston, Bocelli canta insieme al figlio Matteo il brano Follow me.

Andrea Bocelli e il gesto nei confronti del figlio Matteo a Sanremo

Grande emozione per Bocelli che si esibisce sul noto palco di Sanremo insieme al figlio. Prima di esibirsi, il cantante decide di fare un gesto molto importante nei confronti del figlio. Fa inizialmente sapere a tutti che sta indossando il chiodo che portò proprio 25 anni al Festival. Il cantante è convinto che il giubbotto gli abbia portato particolarmente fortuna e ora vuole farlo indossare proprio a suo figlio. Così, Bocelli indossa un’altra giacca e consegna il suo chiodo a Matteo, che lo porta con onore. “Indossavo questo chiodo, simbolicamente lo cedo a matteo”, rivela il cantante sul palco in diretta. “Sono sicuro che ti porterà fortuna, sempre che tu aiuti questa fortuna con la serietà, lo spirito di sacrificio, la bontà che spero di averti insegnato”, conclude infine Bocelli parlando con il figlio.

Andrea Bocelli al Festival di Sanremo dà un grande consiglio al figlio

Emozionante il gesto di Bocelli nei confronti del figlio, che indossa con piacere quel chiodo che 25 anni fa portò tanta fortuna al padre. Il noto cantante vuole, nel frattempo, dare un importante insegnamento al figlio, chiedendogli di essere sempre serio e buono, altrimenti la fortuna non basta.