Sanremo 2019: i presunti compensi di Baglioni, Bisio e Virginia Raffaele

Sanremo 2019: ecco quanto potrebbero guadagnare i conduttori della kermesse musicale

Puntuale come ogni anno, a breve tornerà sul piccolo schermo la kermesse canora più amata dagli italiani, il Festival di Sanremo. E con esso, immancabile all’appello, anche l’accesa discussione sui probabili compensi economici dei conduttori. Da sempre gli stipendi del Festival sono soliti suscitare numerose polemiche, soprattutto a fronte del periodo non roseo del nostro Paese dal punto di vista economico. A tal proposito, voci di corridoio targato Rai raccontano che per Baglioni sarebbe previsto un cachet da 700 mila euro. Una cifra che sarebbe stata stabilita proprio a fronte dell’impegno da conduttore e direttore artistico da parte del cantautore romano. Nonostante manchino conferme ufficiali, l’incasso dovrebbe essere più alto in seguito al grande successo ottenuto lo scorso anno. Una cifra che per lui sembrerebbe definitiva, a differenza invece dei suoi compagni di viaggio Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Ecco i probabili cachet previsti per i conduttori di Sanremo 2019

Infatti, a differenza del cantautore per la seconda volta al timone della kermesse, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, due veri talenti che lui ha voluto al suo fianco, avrebbero firmato un precontratto che li vincola a partecipare allo show canoro. Quest’ultimo prevedrebbe una cifra di 450 mila euro per lui e 350 mila euro per lei. Per gli ospiti del Festival, invece, sarebbero previsti compensi che vanno dai 20mila ai 50mila euro. Cifre da capogiro per i conduttori per la sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana che, ancora una volta, attrae l’attenzione su di sé anche per i cachet degli artisti che calcheranno il palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo 2019: quanto costa l’intera kermesse

È stata Radio 105 a rivelare i presunti compensi da capogiro che verranno incassati dai conduttori del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Inoltre, sempre stando a quanto dichiarato da Radio 105, l’intera kermesse dovrebbe costare circa 12 milioni di euro, più i costi fissi di ogni edizione. Gli incassi, invece, che includono vendita biglietti e pubblicità, si aggirerebbero già ora intorno ai 26 milioni di euro, con un saldo quindi davvero positivo.