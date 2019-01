Claudio Baglioni: ecco perché ha accettato Sanremo per la seconda volta di fila

Claudio Baglio si racconta: il motivo che lo ha spinto ad accettare la direzione artistica del Festival di Sanremo per il secondo anno di fila

Nel 2019, per il secondo anno di fila, vedremo Claudio Baglioni di nuovo alla direzione artistica del Festival di Sanremo. Il cantate, proprio di recente, ha ufficializzato la rosa dei cantanti in gara e presentato i conduttori che lo affiancheranno in questa nuova avventura. Insieme a lui ci saranno Virginia Raffaele e Claudio Bisio, due artisti fortemente voluti e molto apprezzati da Baglioni. Oggi, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Claudio ha raccontato il suo approccio al Festival per il secondo anno di seguito, svelando i motivi che lo hanno spinto ad accettare di nuovo l’incarico.

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo per il secondo anno di fila: “Il cammino non è ancora finito”

Accettare di nuovo Sanremo, per lo meno inizialmente, non era tra i piani di Claudio Baglioni. “Mai avrei immaginato di tornare sul luogo del Festival” ha dichiarato il cantante “Ma poi mi ha preso un senso di responsabilità, non mi piaceva che si pensasse: Ci ha provato una volta, gli è andato bene, ha vinto e se ne è andato portando via la posta”. Sempre in merito alla sua scelta, poi, ha aggiunto: “Mi sono detto che il cammino non era ancora finito e che si poteva fare in modo di fare una seconda edizione, andando a creare ancora di più il connubio tra innovazione e tradizione”.

Claudio Baglioni: Claudio Bisio e Virginia Raffaele? “Due talenti incredibili”

Al Festival di Sanremo, ha dichiarato Claudio Baglioni nella sua intervista, il lavoro di squadra è fondamentale ed è uno dei fattori che più condiziona la riuscita della trasmissione. Questo lui oggi lo sa bene, sopratutto perché sa che merito del successo raggiunto l’anno scorso è stato una conseguenza della complicità trovata con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Lasciandosi guidare da questo istinto, dunque, oggi ha scelto Claudio Bisio e Virginia Raffaele, da lui stesso definiti: “Due talenti incredibili”.