Sanremo 2019: indecisione tra Irama e Riki, Bertè in bilico (e insofferente)

Festival di Sanremo 2019, news da dietro le quinte: Loredana Bertè ancora in bilico (scintille all’orizzonte)

Nuove indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2019 sono state pubblicate oggi nell’ultimo numero del settimanale Chi. I lavori per la definizione della rosa dei cantanti? Procedono, anche se alcune titubanze, secondo il giornale di Signorini, starebbero già generando qualche malumore tra i candidati. Tra tutti gli artisti, in particolare, sembrerebbe che Loredana Bertè sia quella più insofferente al momento. Cosa la infastidirebbe così tanto? L’attesa – troppo lunga e non apprezzata – di sapere se parteciperà o meno al Festival nel 2019. Una situazione che avrebbe reso insofferente la Bertè. Scintille all’Orizzonte? Lo scopriremo presto.

Festival di Sanremo 2019: Irama e Riki in competizione

A contendersi un posto al Festival di Sanremo nel 2019, anche se non direttamente, sarebbero al momento anche Irama e Riki. Il direttore artistico, stando a quanto riportato nella Rubrica Chicche di Gossip di Chi, sarebbe deciso a scegliere solo uno dei due ex allievi di Amici. Favoritissimo, invece, rimane ancora oggi Ultimo (vincitore di Sanremo Giovani l’anno scorso) che, quasi sicuramente, salirà sul palco dell’Ariston il prossimo anno per concorrere tra i big in gara. Niente di concreto e/o di confermato, invece, sui conduttori che potrebbero affiancare Claudio Baglioni nel 2019.

Sanremo 2019, parte il toto-nomi: saltano fuori altri nomi tra i possibili cantanti in gara

Confermata la non partecipazione a Sanremo di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo (i motivi qui) oggi, sempre su Chi, altri nomi sono stati aggiunti alla lista dei possibili cantanti in gara. Al Festival, come scritto, potrebbero prendere parte: Arisa, Paola Turci, Nek e Giusy Ferreri. Tutti artisti che, in passato, sono già stati sul palco dell’Ariston ma che, molto presto, potrebbero ritornarci con un loro nuovo singolo. I fan di Kekko Silvestre, invece, stanno ancora aspettando con ansia la conferma del ritorno dei Modà alla manifestazione.