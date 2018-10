Festival di Sanremo 2019, parte il toto nomi: conferme e ultimi aggiornamenti

Festival di Sanremo: chi prenderà il posto di Michelle Hunziker? Claudio Baglio insiste su Virginia Raffaele

Fremono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo che, anche il prossimo anno, avrà come direttore artistico Claudio Baglioni. Non confermati, ma questo è risaputo, sono stati invece i conduttori che nella scorsa edizione hanno affiancato il cantante, ovvero Pierfrancesco Faviso e Michelle Hunziker. Chi prenderà il loro posto ancora non si sa con certezza. Nell’ultimo numero di Chi, tuttavia, è stato scritto che Baglioni pare stia facendo sempre più pressione per portare con sé sul palco dell’Ariston la bellissima e bravissima Virginia Raffaele. Riuscirà nella sua impresa?

Sanremo 2019: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non ci saranno, confermati Bocelli e figlio

Andea Bocelli e il figlio Matteo, dopo l’indiscrezione pubblicata nella rubrica Chicche di Gossip di Chi la scorsa settimana, sarebbero stati confermati come superospiti del Festival. A Sanremo, dunque, padre e figlio si esibiranno – salvo imprevisti o cambiamenti dell’ultimo momento – durante la prima serata. A non prendere parte alla manifestazione, invece, saranno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, di comune accordo con Claudio Baglioni, avrebbero declinato l’invito per dedicarsi ad altri progetti. I fan della coppia che speravano di vederli sul palco dell’Ariston, dunque, dovranno rassegnarsi e abbandonare quest’idea.

Festival di Sanremo 2019: perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non parteciperanno

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, secondo quanto scritto da Chi, avrebbero deciso di non prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo per dedicarsi completamente alle loro carriere da solisti. I due cantanti, dunque, avrebbero già preso degli impegni per il prossimo anno che, di fatto, che li terranno impegnati in altri palchi. Il direttore del Festival, però, potrebbe presto rifarsi con un’altra coppia. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Baglioni sarebbe al momento in trattativa con Fedez e Chiara Ferragni.