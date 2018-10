Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo: l’idea di Claudio Baglioni

Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata

Pare che Claudio Baglioni abbia già le idee chiare su come aprire la prima serata di Sanremo il prossimo anno. Il direttore artistico del Festival, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate su Oggi, sembrerebbe aver convinto Andrea Bocelli e il figlio Matteo a salire sul palco dell’Ariston nel 2019. I due, però, non saranno tra i concorrenti in gara, ma faranno parte dei super ospiti che, durante le prima serata, intratterranno il pubblico da casa con le loro esibizioni. La proposta di Claudio Baglioni, secondo il settimanale, sarebbe già stata accolta positivamente dal tenore. Quest’ultimo, infatti, pare veda nel Festival di Sanremo un’ottima occasione per la promozione del suo nuovo album.

Andrea Bocelli e il figlio ospiti a Sanremo: l’indiscrezione del settimanale Oggi

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Si mormora che Andrea Bocelli e suo figlio Matteo saranno i super ospiti della prima puntata del prossimo Festival di Sanremo”. I due, molto probabilmente, sul palco dell’Ariston si esibiranno insieme. Di recente, come molti sanno, è stato infatti pubblicato l’ultimo singolo del nuovo album di Bocelli, dove lo stesso duetta appunto con il figlio. Nel giornale, a tal proposito, è stato infatti sottolineato di quanto questo progetto stia al momento prendendo molto il tenore. E quale miglior occasione, se non quella del Festival, per mostrare ufficialmente al pubblico italiano il talento del figlio Matteo?

Festival di Sanremo: il prossimo anno le nuove proposte gareggeranno accanto ai big

Una novità del prossimo anno (anche se proprio novità non è visto che negli anni ’90 già si faceva così) riguarda sicuramente la scelta di far gareggiare i giovani accanto ai big al Festival. Nella prossima edizione di Sanremo, dunque, vedremo le nuove proposte confrontarsi direttamente con i grandi nomi della musica italiana.