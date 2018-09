Sanremo 2019, Elisa Isoardi al fianco di Claudio Baglioni? La risposta

Festival di Sanremo, Elisa Isoardi conduttrice insieme a Claudio Baglioni? La rivelazione della donna

Da quando è stato ufficializzato il ritorno di Claudio Baglioni alla direzione artistica del Festival di Sanremo 2019 si è iniziato a pensare ai nomi che potrebbero salire sul palco dell’Ariston insieme al cantautore. A quanto pare, al momento è ancora tutto incerto. Tra i vari nomi presi in considerazione è emerso anche quello della bella Elisa Isoardi. La conduttrice sta per tornare in onda con La Prova del Cuoco, prendendo definitivamente il posto di Antonella Clerici. Ad oggi non sembra avere altri impegni lavorativi, anche se non nasconde un certo desiderio nei confronti della kermesse canora dedicata alla musica italiana. Nell’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attuale compagna di Matteo Salvini ha svelato alcuni particolari e curiosi dettagli sui suoi progetti futuri.

Elisa Isoardi a Sanremo 2019 con Claudio Baglioni: la risposta della conduttrice

Elisa Isoardi ha le idee molto chiare e non si tira indietro neanche di fronte all’idea di una sua presunta presenza al prossimo Sanremo. “Ho sempre amato il Festival, fin da piccola. Mi piace seguire la gara, ascoltare le canzoni, riflettere sui testi. […] Salire sul palco dell’Ariston sarebbe un grandissimo regalo. Se mai dovesse accadere, lo scopriremo strada facendo…” Insomma, la presentatrice non sembra disdegnare assolutamente l’idea di condurre il Festival della canzone italiana al fianco di Claudio Baglioni. Non ci resta che attendere ancora un po’ a capire se sia realmente lei il volto scelto dal cantante.

Elisa Isoardi pronta per La Prova del Cuoco: le parole su Antonella Clerici

Elisa ha ufficialmente preso il posto di Antonella Clerici. Tra le due donne c’è grande armonia, tant’è che la Isoardi. “Antonella è per me un’amica e una maestra. Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno” Insomma, nessuna antipatia o rivalità. D’altronde, la Clerici ha lasciato La Prova del Cuoco per impegnarsi solo ed esclusivamente alla famiglia e Portobello.