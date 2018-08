Festival di Sanremo, Favino rifiuta: quest’anno non ci sarà lui accanto a Baglioni

Festival di Sanremo: Pierfrancesco Favino non affiancherà Claudio Baglioni nella conduzione

È ufficiale, Piefrancesco Favino non prenderà parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. A rivelarlo è stato il settimanale Chi. Secondo il giornale, nello specifico, pare che Claudio Baglioni abbia contattato l’attore per una seconda volta dopo il successo dello scorso anno. Favino, però, alla proposta avanzata dal direttore artistico del Festival avrebbe risposto con un gentile rifiuto. Adesso che quindi il posto da co-conduttore si è ufficialmente liberato, bisogna cercare capire chi sarà il fortunato che affiancherà Claudio Baglioni nella prossima edizione del Festival della Musica Italiana.

Pierfrancesco Favino dice ‘No’ a Claudio Baglioni: l’indiscrezione di Chi

Stando a quanto pubblicato dalla rubrica Chicche si Gossip di Chi: “Claudio Baglioni direttore artistico del Festival di Sanremo, ha tentato un nuovo e amichevole affondo per convincere Pierfrancesco Favino a partecipare al Festival”. Il risultato? A fare trapelare un’ulteriore indiscrezione sempre il giornale di Signorini che, nell’ultimo numero, ha fatto sapere:“L’attore ha ufficialmente declinato l’invito”. Ad oggi, quindi: “La ricerca continua”. A fine giugno, per esempio, in merito alla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo, era stato fatto il nome di Giorgio Pasotti.

Festival di Sanremo: Giorgio Pasotti prenderà il posto di Pierfrancesco Favino? Il desiderio di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, come riportato dal settimanale Oggi, pare che per sostituire Favino abbia pensato (come accennato sopra) proprio a Giorgio Pasotti. Adesso che il posto di Piefrancesco si è ufficialmente liberato, c’è da pensare che possa essere effettivamente lui il prossimo a salire sul palco dell’Ariston. E al posto di Michelle Hunziker, invece, chi ci sarà? Anche in questo caso, ad oggi, i casting sono ancora aperti. Chi sarà la coppia vincente di quest’anno? Ma, soprattutto, riusciranno a riscuotere lo stesso successo di pubblico e critica della precedente edizione? Staremo a vedere.