Sanremo 2019: Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival nella prossima edizione

Sanremo 2019, Claudio Baglioni in cerca del nuovo conduttore del Dopo Festival: Edoardo Leo non ci sarà

La voglia di rinnovare a Sanremo e di proporre al pubblico nuovi volti Claudio Baglioni pare che ce l’abbia anche in merito al Dopo Festival. Stando all’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, infatti, pare che il direttore artistico abbia intenzione di trovare il degno sostituto di Edoardo Leo. Come è facile intuire, dunque, l’attore non sarebbe stato confermato per la conduzione del Dopo Festival quest’anno, e la notizia sembrerebbe essere certa. Tutti, quindi, adesso si stanno chiedendo: chi prenderà il suo posto nell’edizione 2019 del Festival della Musica Italiana?

Dopo Festival: chi potrebbe sostituire Edoardo Leo?

Una volta data per certa la “non partecipazione” di Edoardo Leo al Dopo Festival nulla è stato aggiunto su Chi riguardo ai papabili sostituti presi al momento in considerazione dagli addetti ai lavori. Nella rubrica Chicche di gossip, infatti, è stata fatta luce solo su quelli che sono adesso gli impegni di Claudio Baglioni. Quest’ultimo, in quanto direttore artistico di Sanremo, pare dunque sia molto impegnato nella ricerca dei conduttori perfetti, sia per il Festival che per il Dopo Festival. Riuscirà a ad avere, nella scelta e col riscontro del pubblico, lo stesso successo dell’anno scorso? Staremo a vedere.

Festival di Sanremo: Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino non condurranno insieme a Claudio Baglioni

Un’altra notizia che possiamo dare ormai per certa, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, è il cambio di guardia voluto da Baglioni anche nella conduzione della prima serata del Festival di Sanremo. Accanto a lui, quindi, non ci saranno Michelle Hunkizer e Pierfrancesco Favino. Chi prenderà il loro posto? Alcune voci sempre più insistenti sembrano concentrarsi su due professionisti in particolare, un uomo e una donna. Si tratterebbe, nello specifico, di Giorgio Pasotti e Paola Cortellesi. Saranno loro, alla fine, a salire sul palco dell’Ariston? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare la conferma (o la smentita) ufficiale.