Sanremo 2019 cambia date: quando va in onda e novità su Baglioni

Festival di Sanremo 2019: ecco quando andrà in onda e le novità sui cambiamenti di Claudio Baglioni

Da quando la Rai ha ufficializzato il ritorno di Claudio Baglioni alla conduzione del Festival di Sanremo 2019, si è iniziato a pensare a tutto il resto dell’organizzazione. Il noto cantautore romano pare voglia apportare moltissime modifiche alla kermesse canora. L’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ci rivela alcuni possibili cambiamenti, tra cui il cambio data della messa in onda. Il primo è già stato annunciato alcuni giorni fa. A quanto pare, il direttore artistico ha deciso di eliminare dalla gara le ‘Nuove Proposte’. Gli artisti emergenti avranno comunque modo di prendere parte a Sanremo Giovani il 20 e 21 Dicembre. Da tale gara verranno scelti due vincitori che avranno poi la possibilità di prendere parte al Festival, mettendosi in competizione con tutti gli altri partecipanti.

Sanremo 2019, Claudio Baglioni cambia tutto: nuove date per il Festival

A causa dei tantissimi impegni dello stesso Baglioni, la Rai pare stia valutando l’ipotesi di un possibile cambio data per la messa in onda di Sanremo 2019. Su Tv Sorrisi e Canzoni leggiamo infatti che il Festival potrebbe essere trasmesso dal 12 al 16 Febbraio, anziché dal 5 al 9. In ogni caso, tale rumors non è ancora stato confermato dai diretti interessati. Anche per quanto riguardo Sanremo Giovani non si sa ancora nulla di certo. Senza dubbio si tratterà di un doppio lavoro per Claudio. Il cantate dovrà infatti pensare nei minimi dettagli anche a questa nuova trasmissione.

Claudio Baglioni, Sanremo 2019: co-conduttori, ospiti e Big

Ancora troppo presto per i nomi di chi potrebbe arrivare al fianco di Claudio. Quasi sicuramente, però, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino non ci saranno, anche se mai dire mai.