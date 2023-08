Sangiovanni volta pagina? Vacanze con la nuova fiamma, chi è

Sono passati diversi mesi dalla fine della relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni. I due giovani talenti avevano fatto sognare milioni di telespettatori con la loro storia d’amore, riuscendo a conquistare tantissimi fan che hanno continuato a seguirli e a supportarli anche dopo la fine del programma. La loro relazione è andata avanti per ben due anni e la coppia sembrava essere veramente inseparabile. Poi, improvvisamente, lo scorso aprile sono iniziate a circolare le prime voci di crisi. I due avevano smesso di mostrarsi insieme e il cantante era completamente sparito dai radar. Dopo mesi di silenzio, la ballerina ha poi confermato indirettamente la rottura durante un’intervista, dichiarando di non poter dire molto sull’argomento, se non che Sangiovanni rimarrà sempre il primo amore della sua vita.

Insomma, delle parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. La favola tra i due ex allievi di Amici è ufficialmente giunta al termine e ognuno sta andando avanti con la propria vita. Come si può vedere dai loro profili social, entrambi sono molto concentrati sul lavoro. Dopo la fine di Amici, Giulia è volata a Londra per studiare danza. D’altro canto, Sangiovanni è prima stato a Los Angeles per lavorare al suo nuovo album, mentre recentemente ha deciso di prendersi dei giorni di riposo, andando in vacanza a Tokyo, in Giappone. Tuttavia, pare che questo viaggio non sia stato fatto da solo, bensì in compagnia di una misteriosa ragazza.

Da diverse settimane, in realtà, si mormora di una possibile nuova frequentazione per Sangiovanni. Recentemente, Alessandro Rosica aveva rivelato che la voce di “Malibu” aveva iniziato a vedere una sua seguace appena conosciuta. In realtà, la storia sembrerebbe essere più seria di quanto riportato. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione di una followers che assicurerebbe che il cantante sarebbe andato in Giappone con la nuova fidanzata, di cui ha svelato anche il nome: Alessia.

Un paio di giorni fa, Sangiovanni ha postato un post con diversi scatti del suo viaggio in Giappone. In uno di essi, appare il cantante intento a fare colazione e, già dalla foto, si poteva vedere che non era da solo. Insieme a lui, però, non poteva esserci la famiglia. Il motivo? Proprio nello stesso periodo, tutti i suoi familiari sono andati a vedere l’ex fidanzata, Giulia, all’evento in onore della compianta Carla Fracci. Dunque, sembrerebbe che l’artista abbia definitivamente voltato pagina. Chiaramente, è necessario ribadire che si tratta solamente di semplici indiscrezioni, dato che non c’è ancora nessuna prova ufficiale che confermi il gossip.