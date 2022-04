Sangiovanni: “Vi svelo la mia più grande paura e come la sto risolvendo”

La carta di identità di Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, recita così: nato a Vincenza il 9 gennaio 2003. Altrimenti detto il cantante di “Farfalle”, talento sbocciato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha soli 19 anni. Eppure il ragazzo ha una testa matura, da artista “navigato” con i piedi ben piantati a terra. D’altra parte chi passa sotto l’ala protettrice di Queen Mary, se sa ascoltare i suoi consigli, di strada solitamente ne fa parecchia (vedi Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama, Stefano De Martino, Stash etc etc.). E “Sangio” pare proprio aver fatto tesoro degli insegnamenti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista veneto si è raccontato in modo approfondito, svelando paure e desideri.

Capitolo musicale: il 19enne ha dichiarato che al momento il suo obbiettivo principale è capire fino a dove può spingersi la sua voce nell’interpretazione. “Il mio obbiettivo non è essere più intonato, non mi interessa, ma essere più profondo”, ha chiosato. Spazio poi a un grande timore che alberga dentro di lui: “Ho paura che le persone con il tempo si stufino di me se non riesco a farmi conoscere… per come sono dentro”.

Sangiovanni e la scelta di cambiare look: cosa si cela dietro alla decisione

Di recente ha scelto di darsi una sforbiciata alla chioma che era una delle sue caratteristiche fisiche più peculiari. Per questo la decisione di modificare il look non è stata semplice. “Ho lottato per un po’, anche perché in effetti sembro un altro”, ha spiegato, aggiungendo che l’idea gli è balenata prima del Festival di Sanremo, ma che poi l’ha attuata soltanto qualche giorno fa.

All’origine della scelta della rasatura non c’è soltanto un motivo strettamente estetico. Ce ne è uno che si lega anche ad un aspetto più profondo della sua personalità: “Mi sento più me stesso. Prima mi guardavo allo specchio e mi vedevo come uno che si lasciava un po’ troppo andare nella vita”.

Sangiovanni parla di Blanco: voglia di normalità

Altro aspetto che spinge a credere che “Sangio”, nonostante i suoi 19 anni, sia già parecchio maturo è il suo pensiero relativo alla notorietà. La fama e i riflettori naturalmente non gli dispiacciono, ma non ha assolutamente intenzione di vivere in stile popstar, con una vita slegata dalla normalità. E infatti ha rimarcato che lui, come altri suoi colleghi, prima ancora di essere artisti sono essere umani. La questione l’ha sviscerata parlando di Blanco, altro giovane musicista che di recente ha visto in concerto: