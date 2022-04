Domenica In, Sangiovanni triste? Il commento di Mara Venier e la reazione

Il cantante sbocciato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ospite a Domenica In: i dettagli non passati inosservati

Dalle Maldive a Domenica In il passo è breve: Sangiovanni, star musicale sbocciata nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, è stato ospite da Mara Venier, dopo aver trascorso dei giorni di vacanza nell’atollo paradisiaco incastonato nell’Oceano Pacifico. “Avevo bisogno di staccare”, ha confidato alla conduttrice veneta che ha poi notato che il cantante ha dato una netta sforbiciata ai suoi riccioloni biondi. Non solo: la “Zia” ha anche chiesto all’artista se tutto andasse bene, vedendolo un poco spento. In effetti anche diversi spettatori hanno avuto la medesima sensazione della presentatrice veneziana (rimarcandolo sui social), trovando che “Sangio” fosse un poco giù di corda. A quanto pare però l’apparenza ha ingannato, visto che il diretto interessato, accompagnato in studio da mamma e papà, ha detto di stare bene e di non avere alcun problema particolare.

“Va tutto bene?”, ha chiesto a un certo punto dell’ospitata la padrona di casa. “Sì, sono contento”, la secca risposta del cantante. La conduttrice, però, ha cercato ulteriori rassicurazioni. “Sei sicuro? Non ti vedo tanto contento…”, ha sottolineato sorridendo e ricevendo una seconda smentita. “No, sono contento”, ha chiosato Sangiovanni. Dopodiché si è esibito con una performance in cui ha cantato il suo nuovo singolo, “Cortocircuito”. E anche qui c’è stato un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico da casa. Quale? Su Twitter diversi utenti hanno sostenuto che l’ex allievo di Amici si sia esibito in playback. E a quanto pare ci hanno azzeccato.

Sangiovanni e Giulia Stabile, l’amore cresce nell’ombra lontano dai riflettori mediatici

Nel corso dell’ospitata nessuna parola è stata riservata a Giulia Stabile. Non una novità: Sangiovanni e la danzatrice, che hanno iniziato una relazione sentimentale quando entrambi hanno frequentato la scuola di Amici, hanno più volte dichiarato di non voler rendere troppo mediatico il loro amore, preferendo coltivarlo nell’ombra, in tranquillità e pace. Proprio per questo loro essere schivi ai riflettori mediatici, di recente, sono trapelate voci di una presunta crisi nel rapporto. Voci infondate: semplicemente “Sangio” e Giulia, a differenza di altri loro colleghi coetanei, non prediligono “sponsorizzare” la loro love story quotidianamente su Instagram. Nessuna crisi all’orizzonte!