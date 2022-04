Sangiovanni spiega perché ha tagliato i capelli: “Ecco a chi somiglio ora”

Sangiovanni ha tagliato i capelli: ora li porta rasati. Una novità che ha sconvolto qualche suo fan, che proprio non voleva rinunciare ai ricci biondi. Il vincitore della categoria canto di Amici 20 tornerà domani sera sul palco del Serale come ospite perché oggi è uscito il suo nuovo album, dal titolo Cadere Volare. Come tanti altri vincitori o non vincitori di Amici, anche Sangio domani sera tornerà “a casa” per cantare il suo nuovo singolo. Il pubblico lo rivedrà con un look totalmente diverso rispetto a quello con cui si è presentato ad Amici l’anno scorso.

I suoi capelli, i suoi ricci biondi sono diventati un simbolo, un segno di riconoscimento tant’è che quest’anno c’è Albe ad Amici che ha più o meno lo stesso look di Sangiovanni. Il paragone è scattato immediatamente, non a caso, ed è stato lo stesso Sangio a consolare Albe sulla somiglianza. Adesso notare una somiglianza fra loro oppure con un altro sarà più difficile da trovare, perché Sangiovanni ha cambiato look. Lo ha fatto da qualche settimana, in queste ore ha spiegato anche perché lo ha fatto.

In una intervista concessa a Billboard, Sangiovanni ha spiegato perché ha tagliato i capelli. Nella domanda gli hanno chiesto se lo ha fatto per dare un messaggio al mondo, ma in realtà il motivo che lo ha spinto a farlo sembra essere tutt’altro. Queste le sue parole:

“Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”

Nel rispondere, inoltre, Sangiovanni ha ironizzato: “Ora assomiglio a Rudy Zerbi!”. In effetti il paragone con Rudy Zerbi non è arrivato così a caso. Lo stesso professore di Amici infatti aveva commentato giorni fa il nuovo look di Sangiovanni. Sotto una foto su Instagram in cui il cantante è apparso con la testa rasata, Zerbi aveva scritto: “Bravo ti sei tagliato i capelli come me!”. Il rapporto tra ex allievo ed ex professore è rimasto lo stesso di sempre dopo Amici, è sotto gli occhi di tutti. Rudy e Sangio continuano a frequentarsi e a sentirsi, anche perché c’è Giulia Stabile che fa da collante dato che continua a lavorare nella scuola di Amici.