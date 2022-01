Amici, Albe: “Somiglianza con Sangiovanni non voluta”, e il Web si scatena

Sin dalla prima puntata di Amici 21 si è parlato molto della somiglianza tra Albe e Sangiovanni. Ed è sotto gli occhi di tutti, perché è innegabile che abbiano dei tratti in comune e una certa somiglianza. Proprio per questo Lorella Cuccarini disse che non gli avrebbe dato un banco, perché le ricordava troppo Sangiovanni. E forse era passato troppo poco tempo dall’edizione di Sangio, che ha vinto il circuito di canto solo l’anno scorso. Albe ha sofferto per questo paragone con Sangiovanni, lo ha ammesso nella puntata speciale di Amici 21 di oggi.

Non è andata in onda una puntata classica del talent show, ma uno speciale in cui gli allievi hanno raccontato e riassunto il loro percorso. Nel racconto di Albe c’è stato spazio per le critiche di Rudy Zerbi, per l’amore con Serena Carella ma anche per la somiglianza con Sangiovanni. L’occasione per parlarne è arrivata quando ha ricordato la telefonata con Sangio, arrivata quando si è esibito in studio con il suo inedito dopo aver vinto la classifica di Giorgia. Quindi ha detto: “La mia somiglianza con Sangio non è mai stata voluta”. Ha aggiunto che Sangio è un cantante che stima e ammira tantissimo.

Nei primi mesi in tanti hanno parlato di questa somiglianza, qualcuno sui social ha persino chiamato Albe il fake Sangiovanni. Evidentemente lui ha letto tutte queste critiche e il paragone lo ha gettato nello sconforto. Oggi ha raccontato:

“Essere visto come la sua brutta copia è la cosa che più mi ha fatto stare male in questo periodo. Qualsiasi cosa facessi ero perennemente paragonato a lui, ho avuto paura che questo potesse oscurare la possibilità di farmi conoscere”

Poi è arrivata la telefonata a sorpresa in studio, in cui Sangiovanni ha rassicurato Albe e lo ha invitato a non dare ascolto ai commenti sul Web. A proposito di quella chiacchierata, oggi il cantante di Anna Pettinelli ha raccontato:

“La sua telefonata è stata di grande conforto e di incoraggiamento per me. Sentirsi dire quelle parole da lui in persona è stato un sollievo enorme. Mi è stato di grande aiuto e non smetterò mai di ringraziarlo per questo”

Nonostante le parole di Albe, però, i fan su Twitter si sono scatenati su Albe e Sangiovanni. Non tutti credono al fatto che l’attuale allievo di Amici sia inconsapevole di questa somiglianza. Anzi, per certi versi alcuni sembrano accusarlo dell’esatto contrario, ovvero di averla ricercata. Questo uno dei tweet: “Albe nominando Sangiovanni confermi solo il fatto che abbiamo ragione”. Questo un altro: “Albe dai, non ci credi neanche tu”. E ancora: “Io che ancora oggi chiamo Albe ‘fake Sangiovanni'”. Su Twitter sono apparsi tanti commenti come questi e tra i tanti c’è stato anche chi lo ha invitato a non giustificarsi.

