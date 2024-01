Sangiovanni, uscita pessima su Giulia Stabile: “Alza le mani se…”

Dopo mesi di silenzio, diversi giorni fa, Sangiovanni è tornato a parlare dell’ex fidanzata Giulia Stabile. Lo ha fatto prima in un’intervista su Vanity Fair e poi all’Ansa, dove ha parlato della rottura con la ballerina e del difficile periodo vissuto a seguito della separazione. Una pausa lunga quasi un anno quella presa dal cantante, che tra poche settimane tornerà sulle scene salendo sul palco dell’Ariston con un brano dedicato proprio alla fine della sua storia d’amore, intitolato “Finiscimi“. Si tratta di una vera e propria lettera d’addio, in cui, stando ad una parte del testo pubblicata dai giornali, ammetterebbe un presunto tradimento nei confronti della ballerina. Ma, non è finita qui. Come se non bastasse, Sangiovanni ha di nuovo fatto riferimento a Giulia in una live TikTok, lasciandosi andare ad un’uscita alquanto fuori luogo.

Nelle ultime ore, si è diffuso sui social un video di una diretta tra Sangiovanni e alcuni tiktoker. Nella clip in questione, il cantante si trova in macchina mentre risponde ad alcune domande degli “intervistatori”. Ad un certo punto, si sente una voce dire: “Alza le mani se ti chia*eresti Giulia Stabile”. Al che, l’ex allievo di Amici alza veramente la mano, acconsentendo alla domanda. Un gesto assolutamente evitabile, che ha lasciato basiti anche gli stessi tiktoker. Questi ultimi sono rimasti totalmente senza parole e hanno subito cercato di rimediare esclamando: “No, per favore, Sangio non alzare quelle mani. Per favore, stiamo calmi”.

Io davanti a tutto questo schifo mi chiedo cosa sei diventato.E ho una domanda da farti @sangiovann1 riesci ancora a guardarti allo specchio? Certi termini da bettola vai ad usarli con coloro le quali ti frequenti e lavati quella bocca oscena davanti al suo nome #amemici20 pic.twitter.com/OYR5VwC5Nr — Mavi (@MariannaFersi) January 19, 2024

Ovviamente, il video ha fatto il giro del web, scatenando una pioggia di critiche. Diversi utenti si sono scagliati ferocemente contro il cantautore, definendo il suo gesto non suolo fuori luogo, ma soprattutto una totale mancanza di rispetto nei confronti della ragazza con la quale ha condiviso più di due anni della sua vita. In tanti sono rimasti stupidi dal fatto che Sangiovanni si sia prestato ad un “gioco” (se così si può definire) pregno di misoginia, dato l’interesse mostrato in passato nelle battaglie contro ogni tipo di discriminazione.

Infine, le fan di Giulia Stabile l’hanno accusato di voler utilizzare il nome della ballerina per ottenere maggiore hype in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Insomma, un vero e proprio scivolone per Sangiovanni, che al momento non ha ancora detto nulla riguardo questa vicenda. A questo punto, chissà se Giulia deciderà finalmente di rispondere alle dichiarazioni dell’ex fidanzato o se, invece, continuerà a mantenere la linea del silenzio.