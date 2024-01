Sangiovanni e la rottura con Giulia Stabile: “Mi sono sentito vuoto”

Tra poche settimane tornerà ufficialmente il Festival di Sanremo e, tra i suoi 30 Big, c’è anche Sangiovanni. Il cantante si è recentemente raccontato in un’intervista rilasciata all’Ansa, dove ha parlato del suo periodo passato lontano dai riflettori, ma anche della rottura con la ballerina Giulia Stabile e del brano che porterà alla 74esima edizione della kermesse.

La rottura con Giulia Stabile

Ampio spazio, nell’intervista, alla fine della love story con la ballerina conosciuta proprio sui banchi di scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto“. Quindi la scelta di fermarsi, ma quello che ha passato non crede sia il caso di definirlo “depressione”: “Quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno“. Sangiovanni ha poi parlato di come è riuscito a lasciarsi alle spalle questo suo periodo difficile, cercando di affrontare e accogliere i problemi, trovando anche nuovi obiettivi.

La storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile era finita qualche mese fa. In una precedente intervista, il cantante aveva parlato del brano Americana, primo singolo estratto dal nuovo album che uscirà nel 2024. Canzone che parlava di una relazione finita ed era sin da subito stato ipotizzato un collegamento con la love story terminata tra lui e Giulia Stabile. Sangiovanni, inoltre, aveva raccontato come scrivere in note ciò che aveva provato nei mesi passati fosse l’unico modo per esprimere i suoi sentimenti.

La partecipazione al Festival di Sanremo

Come accennato poc’anzi, Sangiovanni tornerà in gara il prossimo febbraio a Sanremo, dopo l’esperienza vissuta nel 2022: “Sicuramente sono più sereno della prima volta, ma sono anche curioso di capire come è davvero il festival non in tempo di pandemia“. Il cantante vi tornerà con il brano Finiscimi e, all’interno dell’intervista, ne ha raccontato il significato: “Non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso“.

Questa edizione di Sanremo, forse l’ultima di Amadeus (che non ha ancora smentito del tutto un’eventuale sesta kermesse consecutiva), vede in gara alcuni nomi importanti del panorama musicale italiano. Per citarne qualcuno: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Negramaro, Loredana Bertè. Sangiovanni, però, non teme che il messaggio portato dal suo brano possa perdersi o confondersi con altri: “Non vivo la competizione, ci sono cose che vorrei dire e mi fa poca differenza che arrivi a uno o a un milione. La mia canzone è sincera, forte: questo è il suo potere“.

Spazio, poi, anche al suo nuovo album. Il cantante lo ha definito “diverso da quello che è stato il mio ultimo e da quello che ci si aspetta da me” e ha raccontato di aver viaggiato tanto (America, Giappone, Europa, Italia) per ricercare una sonorità che fosse unica. Nel suo mese di permanenza in America (a Los Angeles) è nato proprio Finiscimi. Dopo Sanremo, inoltre, Sangiovanni sarà impegnato anche con una data al Forum di Assago (prevista per il prossimo 5 ottobre): “Più paura Sanremo o il Forum? Sicuramente il forum, non suono live da tanto e non vedo l’ora, ma l’attesa mi mette ansia!“.