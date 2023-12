Giulia Stabile, intervista fiume di Sangiovanni: “Così finisce l’amore”

Sangiovanni è finalmente pronto per tornare dopo un lungo silenzio, durato ben un anno, durante il quale il giovane cantante aveva deciso di allontanarsi dalle luci della ribalta. Ora però ha deciso di riappropriarsi della scena in grande stile, partecipando al Festival di Sanremo 2024. L’ex allievo di Amici per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ha parlato della sua rinascita, ha rivelato dove è stato in questo ultimo anno e non è mancato anche qualche riferimento al suo amore finito con Giulia Stabile. Ecco che cosa ha detto.

La fine di un amore

Il primo singolo estratto dall’album che uscirà nel 2024 è Americana, brano che parla di una relazione finita. Ovvio il collegamento con la sua ultima storia d’amore, quella con Giulia Stabile, anche se Sangiovanni nel corso dell’intervista non ha mai fatto direttamente il nome dell’ex ballerina di Amici.

A proposito di questo brano, il giovane cantante ha affermato come scrivere in note musicali ciò che ha provato in questi mesi sia stato l’unico modo che aveva per esprimere i suoi sentimenti: “Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Se fossi un pittore, l’avrei comunicato dipingendo. Le cose più importanti le metto dentro una canzone”.

Una frase della canzone in particolare colpisce molto ed è quella che recita così: “balliamo un’ultima canzone americana sopra i pezzi di una storia andata all’aria”. Stando alle parole di Sangiovanni, i “pezzi” ai quali si riferisce rappresentano i ricordi della persona e della relazione finita e in generale tutto ciò che rimane solo la naturale conclusione di una storia d’amore: “I “pezzi” sono anche le cose che ho vissuto e non si sono mai ricomposte. Ricomporli, ora, non significa tornare a vivere certe situazioni, ma rendersene conto”.

Oggi il cantante ha riferito di stare bene da solo e che la sua speranza per il futuro è quella di poter finalmente trovare una persona simile a lui, che lo comprenda appieno e con la quale poter condividere tutto se stesso: “Da soli si sta bene perché mi piace che io possa contare su di me, mi piace non dovere avere bisogno delle persone, ma allo stesso tempo prima o poi vorrei trovare qualcuno con cui condividere le mie emozioni e sentirmi compreso.”

Un silenzio lungo un anno

A proposito del lungo silenzio, durato ben un anno, Sangiovanni ha raccontato di essersi voluto prendere del tempo per se stesso semplicemente perché ne sentiva il bisogno. Stando alle parole del cantante, si è trattato di una necessità nata dalla sovraesposizione mediatica alla quale era stato sottoposto dopo la partecipazione ad Amici e al Festival di Sanremo. Una situazione pesante da reggere e che lo aveva portato a decidere di “fuggire” dove avrebbe potuto essere completamente se stesso.

“Mi sono preso del tempo per visitare posti che non avevo mai visto. Sono stato un mese a Los Angeles, dove più che lavorare ho vissuto e di conseguenza questo vivere mi ha permesso di scrivere. Dopo sono stato a Tokyo, in Giappone, e a New York. […] Sono stato in Puglia, in Sicilia, ho rivisto amici che non vedevo da tanto tempo, ho fatto una serie di cose che avevo trascurato”.

E a proposito degli amici, Sangiovanni ha anche sottolineato come fossero proprio loro il tassello mancante nella sua vita da artista. Persone dir poco fondamentali e che ultimamente, a causa dei numerosi impegni lavorativi, aveva trascurato e rischiato di perdere: “In questo periodo ho imparato a scegliere che cosa mi fa stare meglio”, ha affermato il cantante.

Sanremo e la voglia di ricominciare

Come anticipato, tra poco più di un mese Sangiovanni tornerà sul palco dell’Ariston in qualità di cantante in gara al Festival di Sanremo 2024. La canzone che ha deciso di portare sul palco della Kermesse canora ha un titolo molto eloquente: “Finiscimi”.

Stando a quanto affermato da Sangiovanni nel corso dell’intervista, si tratta di un brano dal significato molto profondo e autobiografico: “È un brano che parla di verità, è un po’ un’ammissione di colpe il cui intento non è spiegare gli sbagli ma cercare di vivere ancora qualcosa di forte. Nel titolo c’è dentro tutto, ossia finiscimi pur di farmi vivere qualcosa che sia davvero intenso”.

Una canzone che a quanto pare non è nata per essere portata sul palco di Sanremo, ma dalla necessità del cantante di parlare di se e di mettere in musica i suoi sentimenti. Insomma, il cantante è definitivamente pronto a tornare più forte di prima e per farlo ha deciso anche di fare “pulizia”, nel vero senso della parola, sui suoi profili social cancellando tutte le vecchie foto. Un modo per tagliare con il passato, senza per forza rinnegarlo o dimenticarlo, e cambiare direzione.