Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? Il gesto rivelatore di lei

Da quando la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è giunta al capolinea, l’ex ballerina di Amici non ha mai attaccato direttamente e pubblicamente il cantante. O almeno non lo aveva mia fatto fino a ora. Nel corso della giornata idi ieri è infatti apparso un video su TikTok di Giulia nel quale pare che la ballerina abbia voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa lanciando una frecciatina a Sangiovanni.

Giulia Stabile contro Sangiovanni

Sembra proprio che l’ultimo video pubblicato da Giulia Stabile sul suo profilo TikTok si riferisca direttamente al suo ex: Sangiovanni. Nel video sopracitato si vede l’ex ballerina di Amici ballare sulle note di una canzone di Tate McRae intitolata “Exes”. Il video si concentra in particolare sulla parte della canzone nella quale la cantautrice canadese recita le seguenti parole: “Kisses from my exes who don’t give a sh*t about me” (“baci ai miei ex a cui non importa nulla di me”).

Insomma, appare evidente il riferimento a Sangiovanni e, probabilmente, anche a determinati comportamenti del cantante che non sono andati affatto giù alla Stabile.

@giugiulol4 dc @Kevin Bannier 🧩 sono una pro nell’avere la qualità dei tiktok bassa 🙂 ♬ exes – Tate McRae

Non ci sono molti dubbi sull’identità dell’ex della Stabile e destinatario di queste parole in quanto, come affermato dalla stessa Giulia ai tempi di Amici, Sangiovanni è stato il suo primo e unico amore. Si è quindi trattato con tutta probabilità di un attacco nei confronti del cantante, arrivato dopo che i più disparati giornali di Gossip hanno pubblicato vari rumors su alcuni presunti tradimenti di Sangiovanni ai danni nei della sua ex fidanzata, quando ancora stavano insieme.

La foto con Clara Soccini e i rumors sui tradimenti

Come anticipato, negli ultimi mesi si sono rincorsi numerosi rumors circa i presunti tradimenti di Sangiovanni ai danni dell’ex fidanzata, Giulia Stabile. Uno dei gossip più noti è stato quello che riguarda Clara Soccini. La scorsa estate infatti hanno iniziato a circolare alcune fotografie che parevano ritrarre il cantante intento a baciare la suddetta ragazza durante un evento tenutosi a Capri. Il rumor era però stato smentito dalla prospettiva. Pare infatti che i due stessero solo parlando nel momento in cui i paparazzi hanno scattato la famosa fotografia.

Infine, un altro celebre rumor riguardava un’altra ragazza di origini venete e completamente estranea al mondo dello spettacolo e della musica. In questo caso le voci non erano state smentite e vi erano stati numerosi riscontri che avvaloravano l’ipotesi secondo la quale tra i due fosse in corso un flirt.