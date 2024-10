Sangiovanni torna sui social e commuove: pioggia di commenti vip

Sangiovanni è tornato sui social dopo un lungo periodo di assenza. Ma, si proceda con ordine. Lo scorso febbraio, l’ex allievo di Amici ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Finiscimi”, ispirato alla fine della storia con Giulia Stabile. Il pezzo non era riuscito ad arrivare subito al pubblico, finendo agli ultimi posti delle classifiche ogni sera. A tal proposito, in tanti avevano notato il cantante sottotono sul palco, con un’energia totalmente lontana rispetto alla sua prima partecipazione risalente al 2022.

Subito dopo la fine del Festival della Canzone Italiana, Sangiovanni aveva rivelato di star attraversando un periodo difficile per la sua salute mentale, comunicando ai fan la sorprendente decisione di voler prendersi una pausa per prendersi cura di se stesso. Il cantante ha bloccato l’uscita del suo nuovo album, Privacy, e ha annullato il concerto evento al Forum di Assago di Milano, annunciato mesi prima. Quel concerto avrebbe dovuto tenersi proprio oggi, 5 ottobre, e in quest’importante occasione Sangiovanni è tornato a parlare con il proprio pubblico dopo ben otto mesi di silenzio.

Sangiovanni rompe il silenzio: le commoventi parole

Sangiovanni ha rivelato di sentirsi molto meglio e di essere anche tornato a lavorare e a dedicarsi alla musica. Il primo periodo dopo Sanremo non è stato affatto facile, ma lo scorso agosto l’ex allievo di Amici è riuscito a tornare in uno studio di registrazione, ritrovando finalmente una sensazione di positività e serenità. L’artista veneto ha confessato di non essere riuscito, in queste ore, a smettere d’immaginare come sarebbe stato essere al Forum, cantando insieme ai suoi fan quelle nuove canzoni che non ha ancora pubblicato. Tuttavia, ad oggi si sente soddisfatto di essere tornato a cantare senza pressioni, sebbene non sappia ancora quando tornerà ufficialmente su un palco. L’unica certezza è che ha finalmente ricominciato a sognare:

Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo. Mi sento sollevato, perché sto capendo che posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita, e anzi, proprio che la musica nella mia vita è una grande opportunità.

E ancora:

Comunque eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, grazie, davvero. Ho risolto tante cose tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta. Ogni tanto ascolto il disco e devo dire che mi lascia sempre una bella energia, nonostante sia stato fatto in un periodo molto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e magari anche altre. Prima o poi forse accadrà… Sto ritrovando una strada da percorrere e dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obbiettivi e dei nuovi sogni. Vi voglio bene.

In pochi minuti, il post di Sangiovanni ha fatto il giro del web, ricevendo una pioggia di commenti di affetto e vicinanza da parte degli utenti social. Inoltre, molti personaggi noti dello spettacolo e del mondo della musica hanno voluto esprimere il proprio supporto al cantante, tra cui Fiorella Mannoia, la sua ex prof Anna Pettinelli, Raffaella Mennoia, Mattia Zenzola, Alfa, Olly, Lil Jolie, Dardust, Fred De Palma e tanti altri.