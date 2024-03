Sangiovanni torna sui social dopo lo stop: l’incontro con Morandi

Sangiovanni torna sui social. Ma, si proceda con ordine. Dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Sangiovanni ha deciso di dare priorità alla sua salute mentale e prendersi una pausa dalla musica. Solo un mese fa, l’ex allievo di Amici ha partecipato alla 74esima edizione del Festival Della Canzone Italiana con il brano Finiscimi (dedicato alla fine della storia con Giulia Stabile), classificandosi al penultimo posto.

Nel corso della settimana sanremese, Sangiovanni si era spesso mostrato insofferente, ammettendo di non riuscire più a fingere di essere felice e di star attraversando un momento difficile della sua vita. Il cantante aveva anche ammesso di non sentirsi compreso dai suoi genitori, invitando gli adulti a dare maggiore importanza ai temi di salute mentale. Per questo, al termine della kermesse musicale, ha condiviso sui social la decisione di prendere uno stop dalla musica.

L’artista ha infatti bloccato l’uscita del suo prossimo album Privacy e ha cancellato il concerto evento al Forum di Assago di Milano previsto per ottobre del 2024. L’ex fidanzato di Giulia Stabile ha spiegato di non avere le forze psicofisiche al momento per portare avanti un progetto musicale così ambizioso come il suo. Il cantante ha specificato che continuerà a scrivere e a dedicarsi alla sua passione, ma che tornerà davanti ad un pubblico solamente quando si sentirà realmente pronto mentalmente. Ebbene, poche ore fa è apparsa la prima foto di Sangiovanni dopo varie settimane di silenzio.

Ma, a pubblicarla non è stato lui, bensì Gianni Morandi. Il noto cantautore ha incontrato il giovane artista nella sua Bologna e ha voluto condividere una foto insieme a lui per mostrargli il suo supporto in questo delicato periodo. “Che piacere incontrare il mio amico Sangio”, ha scritto a corredo dello scatto. Non è chiaro se l’incontro tra i due sia stato casuale o se, invece, si siano organizzati per vedersi. Ricordiamo che Morandi e Sangiovanni si conoscono da tempo, avendo collaborato insieme al remix di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”.

Il post è stato subito invaso da commenti di appoggio a Sangiovanni. Moltissimi utenti hanno mandato forza al cantante, tra cui anche noti artisti come Diodato, che ha partecipato a Sanremo proprio con l’ex allievo di Amici.