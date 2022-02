Sangiovanni, tampone positivo: panico a Sanremo, poi l’allarme rientra

Attimi da cardiopalma pochi giorni fa per Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, la star musicale sbocciata ad Amici di Maria De Filippi e attesissima al Festival di Sanremo 2022, dove è in gara tra i big con il brano ‘Farfalle’. Ed è proprio stato durante le prove per la kermesse canora che per alcune ore sono dilagati il panico e la preoccupazione nel cantante e in tutto il suo staff a causa di un tampone ‘malandrino’ risultato positivo. Ad aver riferito la vicenda è stato il noto portale di retroscena politici e televisivi Dagospia, che ha spiegato che ‘Sangio’, dopo aver effettuato uno dei tanti test antigenici, ha avuto esito positivo. Da qui l’allarme che è rientrato dopo poche ore.

Che cosa è accaduto di preciso? Come reso noto dal portale diretto da Roberto D’Agostino, la dolce metà di Giulia Stabile (l’amore tra Sangiovanni e la danzatrice è decollato nella scuola di Amici), dopo aver avuto esito positivo dal test antigenico, si è sottoposto al tampone molecolare che ha sconfessato il primo, dando un risultato negativo e facendo tirare un lunghissimo sospiro di sollievo al giovane artista vicentino e a tutti i membri del suo staff. Come è arcinoto, il tampone molecolare è infallibile a differenza di quello rapido (o antigenico).

Dunque, al momento, la situazione di ‘Sangio’ è assolutamente nella norma. L’autore di Malibù si appresta a salire sul palco dell’Ariston (esordirà mercoledì 2 febbraio). Tantissima l’attesa per il giovane che dopo il percorso nel talent show di Canale Cinque ha spiccato il volo nell’olimpo della musica italiana. Al suo fianco c’è Giulia Stabile, con la quale ha intrecciato una love story nella scuola.

Giulia Stabile e Sangiovanni, un amore vissuto a distanza

La danzatrice e il vicentino, che oltre a spopolare in pista e sui palchi sono amatissimi sui social, hanno comunque deciso di esporsi poco sulle piattaforme del web, preferendo mantenere riserbo sulla loro privacy. Attualmente vivono l’amore a distanza in quanto Giulia trascorre la maggior parte del tempo a Roma mentre Sangiovanni è di base a Milano.