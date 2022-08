Sangiovanni scrive a Belen: il gesto e perché c’entra Giulia Stabile

Fra una Stories seduta sul lettino della sua massaggiatrice e una sponsorizzazione all’ennesimo prodotto di bellezza, Belen Rodriguez ha trovato quest’oggi anche lo spazio per rendere omaggio a Sangiovanni, che nelle scorse ore ha deciso di farle un regalo molto speciale.

Sangiovanni ha infatti inviato alla modella e influencer argentina una speciale stampa con la copertina del suo secondo disco, Cadere Volare, accompagnata da una dedica toccante. Sopra all’immagine “Sangio” ha scritto il suo autografo e dolci parole dedicate a Belen. “A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna” ha scritto l’artista, rivolgendosì così anche alla prole della star, Santiago e Luna Marì, i figli avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Non è dato sapere cosa abbia detto esattamente Belen su Sangiovanni nei giorni scorsi, ma la sua manifestazione d’affetto nei confronti dell’artista sarà per forza di cose legata, in qualche modo, a Giulia Stabile. L’attuale fidanzata di Sangiovanni (con il quale la storia sembra procedere a gonfie vele) e Belen Rodriguez sono molto amiche fin da quando la ballerina vincitrice di Amici 20 è entrata a far parte del cast di Tu sì que vales.

Tra le altre cose, le due vip il pubblico da casa le rivedrà al lavoro insieme molto presto: Giulia Stabile è infatti stata da poco confermata nel cast della trasmissione di Canale 5 anche per la prossima stagione dello show, di cui si stanno svolgendo le registrazioni proprio in queste settimane.

La conferma di Giulia Stabile a Tu sì que vales, in ogni caso, sembra sia arrivata in qualche modo in extremis. Pare infatti (come riportato da Amedeo Venza) che in un primo momento si fosse pensato di sostituirla nel ruolo di conduttrice dal backstage con Albe, il concorrente da poco uscito da Amici 21. Indiscrezioni, queste, che per la fortuna dei fan di Giulia si sono poi rivelate prive di fondamento.

Giulia Stabile e Belen Rodriguez: un rapporto speciale

In una lunga intervista concessa lo scorso anno a Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia Stabile aveva raccontato i dettagli della sua amicizia speciale con Belen, che l’ha fin da subito presa sotto la sua ala protettrice (“Con me è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono” aveva commentato la Stabile).

Un rapporto, quello fra le due, che a questo punto sembra proprio essere destinato a durare nel tempo.