Sangiovanni, Sanremo 2022: perché si è vestito di rosa e il gesto per Giulia

Sangiovanni a Sanremo 2022 ha portato la sua Giulia Stabile con sé. I due sono sempre più inseparabili e il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston come si è fatto sempre conoscere dal pubblico. Qualcuno si sarà chiesto perché Sangiovanni era vestito di rosa a Sanremo 2022 e altri avranno notato il suo gesto per la fidanzata. Le risposte non mancano ai dubbi e non mancano le conferme per chi ha notato un dettaglio molto romantico nel cantante che ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. E non poteva iniziarla in modo migliore: sciolto e disinvolto sul palcoscenico, ha gestito l’ansia come sempre e se l’è cavata molto bene.

Appena è arrivato al centro del palco, inoltre, Sangiovanni ha scherzato con Amadeus notando il colore della sua giacca, sui toni tra fucsia e viola. “Ti sei vestito abbinato a me”, ha detto Sangio, che ha optato per un completo rosa metallizzato. Perché questa scelta? Molto semplice: il rosa è un colore che gli piace molto, lo rasserena e lo fa sentire a suo agio. Anzi di più, Sangio in rosa si sente sé stesso e non pensa ai pregiudizi delle persone, e che a volte lo aggrediscono anche per strada. Amadeus ha riso con il suo primo cantante della serata, a cui ha chiesto poi un commento sulle sue sensazioni. Come si sente ad aprire la serata al suo debutto? Questa la risposta dell’ex allievo di Amici 20:

“Incredibile poter iniziare una puntata di Sanremo, non lo avrei mai immaginato. Spero di iniziarlo nel modo migliore, anche per le parole che hai detto prima. Spero di poter dare il giusto omaggio a Monica Vitti”

A fine esibizione inoltre ha chiesto ad Amadeus, all’orecchio, di urlare con lui “Fantasanremo e papalina”. Una sfida che circola sui social, pare. E nel frattempo quando ha finito di cantare è saltata agli occhi di tutti la collana di Sangiovanni con scritto Giulia: un gesto stupendo per la sua fidanzata, anche se è una collana che ha sempre con sé. La ballerina di Amici intanto ha commentato sui social l’esibizione di Sangiovanni, così: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”. Anche Rudy Zerbi era euforico seguendo l’esibizione del suo ex allievo. Ha registrato e postato la sua reazione in diretta su Instagram e ha promosso a pieni voti la canzone Farfalle. Insomma, Sangiovanni a Sanremo 2022 non ha deluso le aspettative.