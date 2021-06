Amici Sangiovanni, brutto episodio per strada: il racconto del cantante

Brutto episodio per strada per Sangiovanni di Amici, che ha denunciato tutto sui social. Ieri sera il cantante ha postato una storia su Instagram che ha subito preoccupato e allarmato i suoi fan. Su uno sfondo fucsia, un colore che a lui piace molto e che usa sempre sui social, e non solo, ha messo delle emoji che rappresentano delle faccine sul punto di vomitare. Qualcuno ha pensato che fosse ubriaco, lui ha subito precisato che non era questo il motivo e che invece era successo altro. Evidentemente ha ricevuto nelle ultime ore una marea di messaggi di fan preoccupati. Qualcuno avrà pensato a problemi con la fidanzata Giulia Stabile o altri ex allievi. In questi casi si sa che la mente dei fan viaggia molto e velocemente.

Sangiovanni ha deciso di spiegare oggi cosa è successo ieri sera. Lo ha fatto con dei video su Instagram, pubblicati tra le stories, in cui ha raccontato di essere stato praticamente insultato per strada. Lui stava passeggiando in tutta tranquillità quando una persona ha tentato di deriderlo giudicandolo per come era vestito. Ha tentato, sì, perché non ci è riuscito. Sangiovanni ha raccontato l’attacco per strada:

“Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”

Il cantante ha spiegato che queste cose non lo toccano in alcun modo, lui riesce ad andare oltre e a farsele scivolare. Anzi, non ha intenzione di darla vinta a queste persone rimaste indietro nel tempo e che si permettono, ancora, di giudicare chiunque. Sangiovanni ha deciso di raccontare l’episodio anche per invitare tutti a riflettere su quanto in Italia, ma non solo, ci sia ancora gente con una forte chiusura mentale. Una mente così chiusa da non riuscire neanche a concepire la libertà di ogni persona di potersi vestire come e del colore che vuole.

La denuncia social di Sangiovanni di Amici non è finita qui, perché il suo pensiero è corso ai tanti che vengono giudicati non solo per l’abbigliamento, ma magari per le persone che amano. Quindi ha detto che non c’è ancora la totale e giusta libertà di poter essere liberi di essere ciò che siamo, di vestirci come ci pare e di amare chi ci pare senza essere giudicati. Lui ha piena intenzione di combattere questi comportamenti discriminatori, come ha fatto anche ad Amici 2021, e sa di poter contare anche sul supporto di chi lo segue.