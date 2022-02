Sangiovanni: “Maria De Filippi orgogliosa di me”, cosa gli ha scritto

Ieri sera Sangiovanni ha debuttato a Sanremo 2022 e stamattina ha raccontato le sue prime emozioni. Innanzitutto sui social ha annunciato l’uscita del suo nuovo album Cadere Volare, già disponibile in pre order e in arrivo l’8 aprile. E conterrà naturalmente la canzone Farfalle, che sta già facendo il pieno di ascolti dopo l’esibizione al festival. Sangio è molto contento, ha fatto il pieno di complimenti sui social e non solo. Stamattina era in collegamento a Storie Italiane e anche gli ospiti di Eleonora Daniele si sono complimentati con lui.

Innanzitutto gli hanno chiesto cosa ha pensato quando gli hanno comunicato che avrebbe dato inizio alle danze. Sangiovanni è stato il primo a esibirsi ieri sera, ma pare che lui avesse delle strane sensazioni a riguardo, come se lo avesse avvertito ancor prima di scoprirlo. Lui voleva fare una performance all’altezza, soprattutto dopo aver visto Achille Lauro che “ha spaccato il palco” la sera prima, Sangio voleva fare lo stesso. In realtà alla fine è andata molto bene, era a suo agio e ha scherzato con Amadeus (oltre a omaggiare la sua Giulia).

In studio hanno parlato di una consacrazione per lui dopo l’enorme successo di Malibù della scorsa estate. Sangiovanni dopo Amici 20 non si è fermato più, come anche il suo compagno di scuola Aka 7even, con lui adesso a Sanremo 2022. Gli ospiti di Storie Italiane sono certi che Farfalle sarà molto ascoltata, poi c’è stata la domanda delle domande: cosa gli ha detto Maria De Filippi dopo la performance? Sangiovanni ha risposto così:

“Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”

A proposito del suo posto a metà classifica, Sangiovanni ha detto di non essere preoccupato dei risultati. Non ritiene che la sua posizione sia malvagia ma in ogni caso non presta molta attenzione alla classifica. Soprattutto alla prima, quella della sala stampa, visto che ci sono altre serate in attesa della classifica definitiva. “Poi io punto a vincere altre cose più che a stare alto in classifica”, ha aggiunto. E ha ricevuto conferma da Riccardo Bocca: “Sangiovanni è un fenomeno pop, è l’ultimo dei problemi la classifica per lui. Lo sa benissimo”. Di sicuro, primi posti o meno, Sangiovanni dopo Sanremo avrà un grande successo e la sua Farfalle sarà molto ascoltata. Il suo album inoltre è attesissimo.