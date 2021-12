Sangiovanni e Giulia Stabile, importante news: il grande passo è vicino

Belli, sorridenti, amati, famosi e chi più ne ha, più ne metta: Sangiovanni, al secolo Giovanni Damian, e Giulia Stabile stanno vivendo un ottovolante di emozioni. Dopo aver fatto un percorso strepitoso ad Amici di Maria De Filippi, dove tra l’altro è sbocciato il loro florido e trasognato amore, il cantante 18enne e la danzatrice 19enne sono diventati delle vere e proprie star. Non solo: sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi, sempre preziosa in termini di saggi consigli per i propri allievi, stanno vivendo la relazione con un basso profilo, non inondando un giorno sì e l’altro pure i social di scatti romantici o altro ‘miele’. Ciò non significa che la coppia sia meno affiatata di coloro che su Instagram si mettono in mostra perennemente. E infatti, si mormora che…

Il magazine Gente, nell’ultimo numero in edicola, ha sorpreso ‘Sangio’ e Giulia tra le vie di Roma, spiegando che alcuni ben informati hanno assicurato che i due artisti stanno tastando il terreno per avere una abitazione tutta per loro, nella Capitale. Altrimenti detto, non è remota l’idea di una convivenza.

D’altar parte l’intesa e il feeling sono alle stelle, non si sono affievoliti dopo la fine del talent show di Canale Cinque, come capitato a diverse altre coppie nate nel programma Mediaset. Insomma, i presupposti per imbastire un qualcosa di importante ci sono tutti. Chissà che a breve il musicista e la ballerina non decidano davvero di compiere il primo grande passo della loro vita di coppia.

Si ricorda che al momento la Stabile e la sua dolce metà stanno portando avanti una love story a distanza. Lui è di base a Milano mentre lei è impegnata nella capitale, poiché gli studi di Amici e Tu si que vales hanno sede a Roma (alla scuola di danza e canto sta tuttora lavorando mentre si è concluso il suo impegno con il talent show condotto da Belen Rodriguez). Avere un nido d’amore incastonato nella Città Eterna, non sarebbe niente male: il primo passo verso un qualcosa di ancora più grande.