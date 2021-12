Sangiovanni a Sanremo Giovani, il significato delle collane: c’entra Giulia

La “rivelazione” Sangiovanni è stata la vera sorpresa del 2021. Dopo essersi classificato secondo ad “Amici” lo scorso maggio 2021 il cantante vicentino ha riscosso uno strabiliante successo nel corso dell’estate con il tormentone “malibu”. Sangio, che ha solo 18 anni, oltre a scalare le classifiche è diventato molto popolare per due ragioni. Innanzitutto per il suo stile unico nel vestire e nella scelta degli accessori di tendenza tra i più giovani. Poi, soprattutto, per la sua relazione con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta proprio tra una puntata e l’altra dello show di Maria De Filippi. Il cantante, che calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston il prossimo febbraio 2022, è apparso ieri sera, 15 dicembre 2021, a “Sanremo Giovani”. Un dettaglio nel suo outfit non è passato per niente inosservato e ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia.

Sul palco dell’Ariston ieri sera Sangio ha sfoggiato un look casual e genderless, come quelli a cui ha abituato il pubblico fin dalle sue prime apparizioni. Giovanni Damian, vero nome di Sangiovanni, ha indossato una felpa bianca con elementi verdi, dei larghi pantaloni anch’essi bianchi e un blazer in pelle verde bosco insieme ad un paio di sneakers. Ma, al solito, sono stati i dettagli a caratterizzare il suo look: il vicentino ha sfoggiato unghie smaltate e, soprattutto, dei particolari accessori.

Al collo il 18enne ha indossato un groviglio di collane con perline di plastica coloratissime. In mezzo ad esse si è stagliato l’unico gioiello in argento: una collana con la scritta “Giulia” in microcristalli. Si tratta ovviamente di un tributo alla fidanzata, a cui Sangio è legato da un anno, e probabilmente un portafortuna, un modo per portarla sempre con sé nel corso dell’importante esperienza che si appresta a vivere.

Sanremo 2022, Sangiovanni tra i Big e il supporto di Giulia Stabile

Dal canto suo Giulia è sempre stata di supporto al fidanzato, affidandosi spesso a Instagram per fare il tifo per lui. Ciò è avvenuto ad esempio quando è stata annunciata la sua partecipazione a Sanremo. Anche ieri sera, mentre Sangiovanni era in onda a “Sanremo Giovani”, la 19enne ha espresso tutto il suo affetto per lui dicendo ai suoi followers di aver fatto il possibile per non perdersi l’annuncio del titolo della sua canzone.

“Sanremo Giovani”, manifestazione parallela al Festival di Sanremo, ha visto trionfare i cantanti emergenti Yuman, Tananai e Matteo Romano. In quest’occasione il padrone di casa Amadeus ne ha approfittato per annunciare i titoli delle canzoni dei Big che si contenderanno la vittoria della 72esima edizione del Festival. Tra questi, per la prima volta, c’è proprio Sangiovanni, in gara con un brano intitolato “Farfalle”.