Sangiovanni e Giulia Stabile, un anno insieme: fuga d’amore speciale

I due ex allievi della scuola di Maria De Filippi si sono concessi un viaggio insieme per festeggiare il primo anniversario

A quanto pare Sangiovanni e Giulia Stabile festeggiano un anno insieme in questi giorni. Questo almeno è sembrato di capire dalle loro ultime stories su Instagram. La coppia di Amici non ha mai amato condividere molto della loro vita privata sui social, ma in occasioni speciali fanno delle eccezioni forse. Anche se sono eccezioni nascoste, perché non sono arrivate delle vere e proprie dediche d’amore in occasione di questo primo traguardo. Eppure gli indizi lasciati qua e là dalla ballerina lasciano pensare proprio al loro primo anniversario d’amore. In occasione del quale pare si siano concessi una fuga d’amore molto speciale.

Potrebbe non trattarsi di un viaggio romantico scelto a caso, ma la coppia potrebbe aver preso due piccioni con una fava. Giulia e Sangiovanni sono insieme a Barcellona in questi giorni e la città non è una a caso. La ballerina infatti ha origini catalane e proprio di Barcellona, dove si trova una parte della sua famiglia – il ramo materno – e dove lei torna spesso. Stavolta ha portato con sé anche il suo Sangiovanni, magari per presentarlo alla sua famiglia spagnola.

Entrambi hanno postato delle foto su Instagram per le vie di Barcellona, ma è stata Giulia a far capire che per loro è il primo anniversario. Evidentemente nella casetta di Amici c’è stato un giorno in cui hanno scelto, deciso, capito di essere fidanzati. Ieri infatti Giulia ha pubblicato un video di Sangiovanni, riprendendolo per strada, e ha aggiunto nell’angolo in basso un 1 con un cuore, bianco. Uno potrebbe essere proprio il loro primo anno insieme, anche perché poco dopo ha pubblicato due foto a confronto. La prima foto è sul divano in casetta, la seconda è recente.

Un confronto tra l’inizio del loro amore, con i primi sguardi e i primi approcci, e il loro oggi, dove continuano a essere ancora affiatati e innamorati. Giulia Stabile e Sangiovanni stanno insieme da un anno e tutto procede a gonfie vele, tant’è che si parla di una possibile convivenza per loro a Roma.